الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

مصرع طالب وإصابة والده ونجل خالته في مشاجرة بالخصوص

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

لقى طالب مصرعه وأصيب والده ونجل خالته في مشاجرة مع آخرين بمدينة الخصوص بسبب خلافات الجيرة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وألقى القبض على المتهمين تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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تلقى مأمور قسم شرطة الخصوص إشارة من إحدى المستشفيات بوصول طالب "مصاب بجرح نافذ وتوفي أثناء إسعافه وإصابة والده ونجل خالته بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

تم إخطار مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى قيام مالك محل أدوات منزلية وأولاده الثلاثة بالتعدى علي المجنى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والتى أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "سكين" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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عقوبة القتل والضرب خلال الدفاع عن النفس 

ينص القانون على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

المادة 247

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

المادة 248

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

المادة 249

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور.

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