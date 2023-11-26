فوائد اللبان الدكر، ضروري لتعزيز صحة الجهاز التنفسي فى الشتاء

فوائد اللبان الدكر، اللبان الدكر من الأعشاب الشهيرة التى تشبه الصخور، وهو له مذاق مر ولكن يعشقه الكثيرون كنوع من أنواع اللبان الطبيعي.

فوائد اللبان الدكر، عديدة حيث اشتهر بفاعليته فى علاج السعال وطرد البلغم، وكان يستخدم فى الطب القديم، وينصح به الخبراء.

أهمية اللبان الدكر

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللبان اللبان من أنواع اللبان الطبيعي الشهير الذى كان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية وكذلك مستحضرات التجميل، واللبان الدكر عبارة عن مادة صمغية تفرزها شجرة اللبان فى شرق افريقيا والهند.

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طرق تناول اللبان الدكر للاستفادة منه

واضافت منى، أن اللبان الدكر يمكن نقعه وشربه عالريق لعلاج مشكلات الجهاز التنفسي حيث يرفع من كفاءته ويقوى المناعة وبالتالى هو مهم لصحة فى فصل الشتاء، كما يمكن مضغه على حالته بشرط غسله أولا.

فوائد اللبان الدكر، فيتو

فوائد اللبان الدكر

وتابعت، أن من فوائد اللبان الدكر:-

يعمل على مقاومة الالتهابات بالجسم لأنه يحتوى على مضادات الالتهابات التى تساعد فى علاج جميع الالتهابات بالجسم.

يساعد فى علاج الأورام السرطانية ويمنع انتشار الخلايا السرطانية بالجسم وأيضا يساعد فى منع تكون الخلايا السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج الالتهابات الجلدية.

يساعد فى علاج البلغم وعلاج السعال والنزاعات الشعبية لأنه ينظف الشعب الهوائية من البلغم.

يساعد فى علاج هشاشة العظام.

يساعد فى علاج رائحة الفم الكريهة لأنه يقضي على البكتيريا بالفم ويمنع التهابات اللثة والفم بشكل عام.

ينظم عمل الجهاز الهضمى وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم ويمنع الإصابة بالإمساك.

يمنع الإصابة بسرطان البروستاتا.

يساعد فى زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال وزيادة الخصوبة أيضا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تنشط الدورة الدموية بالجسم وتجدد الخلايا وتحافظ على شبابها.

يساعد في تقليل حدة التوتر والقلق ما يساعد على الهدوء النفسي.

يحافظ على صحة الجهاز التنفسي ويعزز من كفاءته.

يقوي المناعة ويساعدها في مقاومة الأمراض المعدية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى الحفاظ على شباب البشرة والجلد بشكل عام ويقاوم علامات التقدم فى العمر.

يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبى، مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال.