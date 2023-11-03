هل يتسبب نقص فيتامين د في الاكتئاب؟

يُعرف فيتامين د باسم فيتامين أشعة الشمس لأن الجسم يمكن أن ينتجه عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، وتساعد هذه العناصر الغذائية الأساسية القابلة للذوبان في الدهون في الحفاظ على صحة العظام وقوتها وتعزز نمو الخلايا، وتفيد وظيفة المناعة.

نقص فيتامين د، فيتو

وقد يلعب أيضًا دورًا في الإصابة بالاكتئاب، حيث لاحظ الباحثون أن العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د.

فيتامين د والاكتئاب

اشارات الأبحاث إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لديهم أيضًا مستويات منخفضة من فيتامين د في الدم، لذلك من الممكن أن يكون العاملان مرتبطين

Advertisements

واقترحت عدد من الدراسات أن انخفاض مستويات فيتامين د أثناء الحمل يرتبط باكتئاب ما بعد الولادة - وهو نوع من الاكتئاب يحدث في الأيام والأسابيع والأشهر الأولي بعد ولادة الشخص.

وكذلك وجد الباحثون ارتباطات بين الاكتئاب وانخفاض مستويات فيتامين د لدى الأشخاص المصابين بالنقرس، وإصابات النخاع الشوكي المزمنة، والسكتة الدماغية، والتصلب المتعدد.

لاحظت بعض الدراسات أن مجموعات مختلفة من الأشخاص يشعرون بتحسن في أعراض الاكتئاب بعد بدء تناول مكملات فيتامين د، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

الاكتئاب، فيتو

عوامل الخطر لنقص فيتامين د

يمكن أن يؤدي التعرض المحدود لأشعة الشمس وعوامل نمط الحياة الأخرى والعمر إلى زيادة خطر انخفاض مستويات فيتامين د، وتكون كالآتي:

التعرض المحدود لأشعة الشمس

التعرض لأشعة الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د بالنسبة لمعظم الناس، إذا ظل الشخص بعيدًا عن الشمس يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص فيتامين د.

وتعتمد كمية التعرض لأشعة الشمس التي يحتاجها الشخص على المناخ المحلي والوقت من اليوم والوقت من السنة حيث يميل الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة إلى إنتاج فيتامين د بسرعة أكبر من الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

النظام الغذائي

لا يوجد الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين د بشكل طبيعي، لذلك يصف العديد من الأطباء بجانب الاكل الفيتامينات المكبسلة، وتكون المصادر الطبيعية لفيتامين د كالآتي:

سمك السالمون

سمك الأسقمري البحري

الأسماك الدهنية الأخرى

زيوت كبد السمك

الدهون الحيوانية

المنتجات الغذائية المدعمة بفيتامين د، مثل عصير البرتقال والحبوب

لا يحصل النباتيون على ما يكفي من فيتامين د.

وتشمل مصادر فيتامين د النباتية:

عصائر الفاكهة ومنتجات الحبوب

الفطر الذي تعرض للأشعة فوق البنفسجية لزيادة محتواه من فيتامين د

البدانة

توجد صلة بين نقص فيتامين د والأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى بالمقارنة مع الأشخاص ذوي الوزن المعتدل، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من السمنة إلى امتصاص المزيد من فيتامين د للوصول إلى مستويات المغذيات الموصى بها.

العمر

يمكن أن يساهم العمر في نقص فيتامين د، فمع التقدم في السن، تصبح البشرة أقل كفاءة في إنتاج فيتامين د، ويميل كبار السن أيضًا إلى الحد من وقتهم في الشمس وقد يتناولون وجبات غذائية تحتوي على كميات غير كافية من فيتامين د.

نقص فيتامين د، فيتو

أعراض نقص فيتامين د والاكتئاب

الاكتئاب ونقص فيتامين د هما حالتان مختلفتان، ولكل منهما مجموعة من الأعراض الخاصة به.

يشعر الاشخاص المصابون بنقص فيتامين د بالاعراض الاتية:

آلام العظام

التعب أو النعاس

ضعف وألم في العضلات والمفاصل

قد تشمل أعراض الاكتئاب:

مشاعر غامرة من الحزن واليأس والعجز

الأرق أو النعاس المفرط

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي سبق الاستمتاع بها.

الخمول

فقدان الوزن الزائد أو زيادة الوزن

فقدان الشهية

مشاكل في التركيز

النسيان

الصداع أو آلام الظهر

القلق

أفكار الموت أو الانتحار