الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط عاطل لإتجاره بالمخدرات في القليوبية

ضبط متهم بالاتجار
ضبط متهم بالاتجار بالمخدرات بالقليوبية، فيتو

 ألقت أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية القبض على عاطل له معلومات جنائية لقيامه بالإتجار في الحشيش والهيروين بمنطقة كفر شكر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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 وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كفرشكر، وبحوزته كمية من الحشيش والهيروين ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.
وبمواجهت المتهم اعترف بارتكاب الواقعة واتجارة في المخدرات والمبلغ المالي حصيلة البيع

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عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

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