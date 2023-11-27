الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة القليوبية يشيد بنظافة مستشفى حميات بنها

وكيل صحة القليوبية،
وكيل صحة القليوبية، فيتو

قام الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالمرور على مستشفى حميات بنها بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان.

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وكان برفقة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، يوسف عرابي مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، وحضر الدكتور محمد الحسيني مدير المستشفى أثناء المرور.

تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن علي تواجد الفريق الطبي النوباتجي، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

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كما تفقد الرعايات المركزة وتأكد من تواجد الطاقم الطبي علي رأس العمل كما اطمأن على أحوال المرضى.

وتفقد أيضا المرافق الخدمية بالمستشفى واطمأن علي سير العمل بها،مشيدا بنظافة المستشفى وتقدم بالشكر لمدير المستشفى وجميع العاملين بها.

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