أوقاف القليوبية تطلق اللقاء الخامس للبناء الثقافي للأئمة

أطلق الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم فعاليات اللقاء الخامس للبناء الثقافي للائمة وذلك بمشاركة أكثر من 200 إمام بنادي بهتيم الرياضي بحضور اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور مصطفى الهلباوي الأستاذ بجامعة الأزهر والمستشار سمير الزهار رئيس مجلس إدارة نادي بهتيم الرياضي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان له أن اللقاء يأتي في إطار مبادرة البناء الثقافى للوقوف على ماقامت به الدولة المصرية خلال الفترة السابقة من أعمال ومشروعات ومبادرات وإنجازات.

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فيما اشار اللواء أحمد أنور رئيس حى شرق شبرا إلى جهود الدولة المصرية فى المشروعات القومية والبنية التحتية وتشييد الطرق وخلق مجتمعات عمرانية ومدن جديدة فى سائر أماكن ومحافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية على التعاون التام بين الشباب والرياضة والأوقاف بالقليوبية فى جميع الفعاليات الثقافية والدينية والتوعوية بجميع مراكز الشباب والنوادى لرياضية بالقليوبية.

كما أكد الدكتور مصطفى الهلباوي الأستاذ بجامعة الأزهر أن حماية الأوطان والدفاع عنها من أهم المقاصد الشرعية وأن واجب الوقت هو التكاتف والترابط والوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على إنجازات الدولة المصرية وما قامت به من جهود وصيانة للدماء والأرواح التى جادت بنفسها لحماية هذا الوطن.

وحضر اللقاء بعض المهتمين بالمجتمع المدنى وممثلين عن بعض الهيئات العلمية والثقافية.

ابدى الجميع إعجابهم الشديد بهذه الفعاليات الثقافية والمبادرات التوعوية وأعلنوا وقوفهم جميعًا خلف قيادتهم السياسية الواعية الرشيدة التى حافظت على الأرض والعرض.