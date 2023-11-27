الإثنين 27 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أيمن الجميل: الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة للتعبير عن امتناننا وتقديرنا لإنجازات وجهود الرئيس السيسي

رجل الأعمال أيمن
رجل الأعمال أيمن الجميل، فيتو

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر انطلاقها الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج وأيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر للمواطنين فى داخل مصر، تمثل فرصة لجميع المصريين للمشاركة بقوة فى هذا العرس الانتخابى الذى تنتظره البلاد لتأكيد حالة الاستقرار والديموقراطية وسيادة المؤسسات التى نعيشها، وللتعبير عن إمتناننا وتقديرنا للإنجازات غير المسبوقة فى جميع المجالات وللجهود الجبارة التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة بناء مصر واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية ووضعها على طريق النهضة والتنمية الشاملة

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وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A " للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تأتى فى توقيت صعب للغاية على مستوى الإقليم والعالم، شهدنا خلاله مجموعة من الأزمات الدولية والإقليمية ومنها بالطبع الحرب الروسية الأوكرانية وما فرضته من أزمات اقتصادية وموجات تضخم فى العالم، ومنها الحرب فى غزة والتى فاقمت الأوضاع فى المنطقة والشرق الأوسط، إلا أن المواقف المصرية الراسخة والبطولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،فى مواجهة هذه الأزمات أكدت للمواطنين أن الله قيض لمصر قيادة سياسية تستطيع مواجهة الأحداث الجسام والعبور بسفينة الوطن فى أعتى الأزمات والمواقف.

 

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى أن الاستحقاق الرئاسى المقبل سوف يكون فرصة للمواطنين أولا أن يسعدوا بدولتهم القوية المستقرة ومواقفها المبدئية أولا، وثانيا أن يعبروا عن شكرهم وثقتهم فى قيادتهم السياسية التى أوصلتهم إلى هذه المكانة فى محيط إقليمى يشهد موجات ضخمة من الفوضى والعنف مفتوحة على كل الاحتمالات، ولولا ما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية من إعادة بناء القدرات والقوة الصلبة المصرية بحيث تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من المصالح والحقوق المصرية، لما كنا نتمتع فى هذه اللحظة بالحديث عن الاستقرار وسط محيط من الفوضى والعنف، ونقيم الاستحقاق الانتخابى الرئاسى بهذا التنظيم والكفاءة

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وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، إن المصريين شعب قديم وذكى ولماح، وهو يحب الحياة ويرغب فى أن يكون بلده فى حالة من التنمية والتقدم باستمرار، ولذلك فالشعب المصرى يضع ثقته فى القائد ومؤسس النهضة الحديثة فى مصر وهو يدرك جيدا، أن القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا مصلحة له إلا مصلحة مصر ولا هم له إلا تقدم مصر ولا جهد له إلا فى سبيل تنمية كل ركن من أركان البلاد، وقد شهدنا بأنفسنا ثمرة هذه الجهود من شمال سيناء شرقا وحتى السلوم والعلمين غربا ومن المثلث الذهبى جنوبا حتى تطوير وإحياء مشروعات توشكى وأسوان، فضلا عن التحول العمرانى الهائل وغعادة تقدير وتوظيف أصول الدولة المصرية وإطلاق العنان للتعاون مع القارة الأفريقية ودول المنطقة ووضع مصر على خريطة التجارة العالمية واستغلال عبقرية موقعها الجغرافى من خلال الموانئ والمطارات الجديدة وخطوط النقل والشحن والربط بين البحر الأحمر وآسيا والبحر المتوسط وأوربا.
 

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