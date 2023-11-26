الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لقليوب

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

إعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لـ 16 لوحة لمناطق الكتلة السكنية القديمة بحري وقبلي السكة الحديد لمدينة قليوب، وكذلك قام باعتماد خريطة مخطط استعمالات الأراضي لأرض جمعية النصر بمركز الخانكة على مساحة 738.84 فدان لمركز ومدينة الخانكة، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعداده وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي من محافظ القليوبية. 

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وأكد المحافظ أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قليوب لتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها. 
وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
جدير بالذكر أن اعتماد خريطة مخطط استعمالات الأراضي لأرض جمعية النصر بمركز الخانكة تمهيدا لإعداد مخطط تفصيلي للمنطقة لإمكانية إصدار التراخيص للاستعمالات الصناعية وغيرها بالمنطقة. 
جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني.

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عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية القليوبية

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