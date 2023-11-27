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ثقافة وفنون

مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية على المسرح الكبير بدار الأوبرا

أوبرا القاهرة، فيتو
أوبرا القاهرة، فيتو

استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى عرض مختلف ألوان الفنون الجادة تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين، حفلا بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل الموافق  29 نوفمبر الجاري على المسرح الكبير بالأوبرا. 

حفل فرقة أوبرا القاهرة

ويتضمن البرنامج مقتطفات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها لابوهيم ومقدمة للاوركسترا لـ بوتشيني، شمشون ودليلة لـ سان صانص، الرثاء لـ فيدريكو سيليا، كاڤيليريا روستيكانا لـ ماسكاني، كارمن لـ بيزيه، حلاق اشبيلية لـ روسيني، لافيفوريتا لـ دونيزيتي، ريجوليتو - ماكبث - لاتراڤياتا لـ ڤيردى.. اداء تحية شمس الدين،  عمرو مدحت، وليد كريم، مصطفي محمد، رضا الوكيل، مني رفله، نورستا المرغني، مينا رافاييل، چيهان فايد، أمينة خيرت، عماد عادل، چولي فيظى وأسامه جمال.

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فرقة أوبرا القاهرة 

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون. 

أما اوركسترا اوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا هاما وبارزا على الساحة الموسيقية في مصر حيث صاحب عدد كبير من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة، قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحا كبيرا، قام بجولات فنية في العديد من دول العالم وحاليا يتولى مسئوليته المايسترو ناير ناجى كمدير الفني وقائد أساسي.

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