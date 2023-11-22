الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

العنف ضد المرأة، صالون ثقافي في دار الأوبرا غدا

دار الأوبرا المصرية،
دار الأوبرا المصرية، فيتو

بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر من خلال إدارة النشاط الثقافي والفكري صالون ثقافي بعنوان “العنف ضد المرأة.. من أين إلى أين”، وذلك في تمام الخامسة والنصف من مساء غد الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري على المسرح الصغير بالأوبرا.

فعاليات دار الأوبرا

ويشارك في الصالون كل من الدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الكاتبة الروائية سلوى بكر، الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومى للمرأة، الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر.

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دار الأوبرا المصرية

وفي سياق آخر، تستضيف دار الأوبرا المصرية معرضا بعنوان حكايتى مع الزمان للفنان فاروق مصطفى ويفتتح فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الثلاثاء 5 ديسمبر.

يضم المعرض 60 لوحة فى مجال التصوير الزيتى تحكى جانبا من حياة الفنان فاروق مصطفى والتى تأثر فيها بجمال الطبيعة والتراث والعادات والتقاليد المصرية وصاغها برؤيته الفنية الفريدة.

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دار الأوبرا المصرية فعاليات دار الأوبرا الأوبرا الدكتور خالد داغر سلوي بكر الدكتورة رانيا يحيي

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