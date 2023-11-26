الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تفتتح معرض العمارة الشعبية بالهناجر (صور)

افتتاح معرض العمارة
افتتاح معرض العمارة الشعبية، فيتو

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، المعرض المعماري "العمارة الشعبية.. رؤى وتحليل  لمسيرة المعماري عصام صفي الدين"، الذي يُنظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

معرض العمارة الشعبية 

وتفقدت وزيرة الثقافة مجموعة الأعمال المشاركة بالمعرض، والتي يبلغ عددها 74 عملًا، تتناول العمارة الشعبية بأنماطها المختلفة، والتقسيمات الإقليمية لها، كما يتناول في جزء منه تحليل الوجهات في العمارة الشعبية وإسهامات المعماري عصام صفي الدين.

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وزيرة الثقافة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن المعماري عصام صفي الدين يُعد أحد أعلام العمارة الشعبية في مصر، فيرصد من خلال هذا المعرض أنماط العمارة في كافة الأقاليم المصرية، كما أنه ينقل خبراته في هذا المجال إلى الأجيال الجديدة من طلاب ومحبي العمارة".

وأضافت وزيرة الثقافة: "إن المعرض يُعد دراسة مصورة لأشكال العمارة الشعبية التي تُمثل أحد مفردات التراث الحضاري المصري".

المعماري عصام صفي الدين

يُذكر أن المعماري عصام صفي الدين، خريج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة 1963م، وأستاذ محاضر سابقًا وحاليًا ومنذ عام 1965م بكليات الهندسة، والفنون الجميلة، والتطبيقية، والآثار، والمعاهد العليا للسينما، والفنون المسرحية، وغيرها من الكليات والمعاهد المُتخصصة،  وأسس وأشرف على "بيت المعمار المصري" بوزارة الثقافة.

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معرض العمارة الشعبية وزيرة الثقافة المعماري عصام صفي الدين الدكتورة نيفين الكيلاني مركز الهناجر للفنون

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