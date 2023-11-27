الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 1234 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة ٧حالات بناء بدون ترخيص بمساحة (٨٠٠ متر) قرية مشتهر والحصة بمركز ومدينة طوخ وتنوعت المخالفات ما بين بناء بالطوب الأبيض السويسي وإزالة طوابق خرسانية بالطوابق العليا، وجميعهم تم بناؤهم بدون ترخيص وصادر لهم قرارات إزالة وتمت الإزالة بالكامل بمعدات مركز ومدينة طوخ وجاءت الحملة بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف. 

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فيما صرحَ "محافظ القليوبية" أن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ انطلاقها في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر من إزالة عدد (1234 حالة) على مساحة ( 75 فدانا و13 قيراطا و12  سهما)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (534) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (68231م2) باجمالى  1768 حالة ( مباني/زراعة) وتم تحرير عدد (529) محضر للمخالفين.

وأكدَّ "الهجان" خلال جولته على أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها.

 وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

والجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

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