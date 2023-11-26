الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع شاب على يد 4 أشخاص بسبب خلافات بينهم في بنها

مصرع شاب بالقليوبية،
مصرع شاب بالقليوبية، فيتو

لقى شاب مصرعه على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات بينهما سابقة، فقاموا بالتعدى عليه بالشوم والأسلحة البيضاء حتى لقى وفاته المنية بمنطقة عزبة الزراعة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية

وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.

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مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى احمد بدوى اثر عدة طعنات بالجسد وكسر بالجمجمة. 
 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا عليه بالضرب الشوم وأسلحة بيضاء حتى اردوه قتيلا، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق. 

 

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم مركز شرطة بنها مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية

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