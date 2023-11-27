الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كوريا الشمالية تنشر قوات وأسلحة ثقيلة على الحدود مع جارتها الجنوبية

إطلاق القمر الاصطناعي
إطلاق القمر الاصطناعي تم تحت إشراف الزعيم كيم، فيتو

كوريا الشمالية، قال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تنشر جنودًا وأسلحة ثقيلة في نقاط الحراسة القريبة من الحدود مع سول، في أعقاب تعليق معاهدة عسكرية بين البلدين، حسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الإثنين.

منع التوترات والاشتباكات العسكرية

وفى وقت سابق أعلنت كوريا الشمالية أنها سترسل قوات مسلحة أقوى وأسلحة جديدة إلى الحدود مع كوريا الجنوبية بعد أن علقت سول بندا من اتفاق عسكري أبرم عام 2018 بين الكوريتين احتجاجا على إطلاق بيونغيانغ قمرا اصطناعيا للتجسس.

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وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إنها ستستأنف جميع التدابير العسكرية التي أوقفتها بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى تهدئة التوتر بين الكوريتين.

وعلقت كوريا الجنوبية  بندا في الاتفاق وقالت إنها ستعزز على الفور المراقبة العسكرية على امتداد الحدود الشديدة التحصين مع كوريا الشمالية.

وردا على ذلك، أعلنت كوريا الشمالية تعليق الاتفاق وفق ما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

نشر قوات مسلحة قوية في المناطق الحدودية

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية: "سنعود عن الإجراءات العسكرية المتخذة لمنع التوترات والاشتباكات العسكرية في جميع المناطق البرية والبحرية والجوية، وسننشر قوات مسلحة قوية ومعدات عسكرية متقدمة في المناطق الحدودية".

وأضافت الوزارة أنها "لن تتقيّد" بعد الآن باتفاقية 2018، حسبما نقلت "فرانس برس".

ودانت الولايات المتحدة وحلفاؤها إطلاق القمر الاصطناعي ماليغيونغ-1 الذي تم تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ" لعقوبات الأمم المتحدة.

وبحسب بيونجيانج فإن القمر الاصطناعي في المدار، وقد اطلع الزعيم كيم على صور التقطها لقواعد عسكرية أميركية في غوام.

من جانبه، قال الجيش في سول إن القمر الاصطناعي دخل مداره، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان يعمل.

كوريا الشمالية تعلن تصوير قمرها الصناعي قاعدة جوية أمريكية في اليوم الأول من إطلاقه

كوريا الشمالية تعلن نجاح وضع قمر صناعي عسكري في المدار (صور)

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كوريا الشمالية سول كوريا الجنوبية إطلاق القمر الاصطناعي

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