كوريا الشمالية تعلن تصوير قمرها الصناعي قاعدة جوية أمريكية في اليوم الأول من إطلاقه

أفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية أن القمر الصناعي، الذي وضعته بيونج يانج أمس في مداره، التقط صورًا لقاعدة أندرسن الجوية وميناء أبرا في جزيرة جوام الأمريكية وأرسلها إلى بيونج يانج.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كيم جونج أون، شاهد الصور المرسلة من قمر الاستطلاع الصناعي "ماليجيونج-1" خلال زيارة لمركز التحكم بالأقمار الصناعية التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي.

وأضافت أن الصور وصلت الأرض في الساعة 9:21 صباحًا.

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وجاء الإعلان بعد أقل من يوم من إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونج يانج أطلقت القمر الصناعي "ماليجيونج-1" على نوع جديد من صاروخ "تشوليما-1" من موقع الإطلاق في "دونج تشانج-ري" على الساحل الغربي للبلاد في الساعة 10:42 مساء يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أيضًا أن القمر الصناعي سيبدأ مهمته رسميًّا في 1 ديسمبر، بعد عملية ضبط دقيق قد تستغرق ما يصل إلى 10 أيام.

وقال "كيم" خلال زيارته إن هناك حاجة إلى تشغيل المزيد من أقمار الاستطلاع الصناعية لتعزيز قدرات بيونج يانج في الدفاع عن النفس وفعالية وسائل الاستهداف العسكرية.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي اتهم فيه كيم واشنطن بمحاولة تحويل المنطقة إلى "قاعدة متقدمة لقواتها المعتدية وترسانتها النووية" من خلال نشر الأصول العسكرية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.