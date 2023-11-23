علماء روس وصلوا بيونج يانج لتشغيل القمر الصناعي
كشفت وكالة أنباء كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن طائرة عسكرية روسية تحمل علماء روس، وصلت إلى بيونج يانج، بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي للاستطلاع.
وذكرت الوكالة نقلا عن شركة رادار بوكس لتتبع الرحلات الجوية أن الطائرة العسكرية الروسية من طراز إليوشن إلـ-62، غادرت فلاديفوستوك بعد ظهر أمس الأربعاء، ووصلت إلى مطار سونان الدولي في بيونج يانج.
تشغيل القمر الاصطناعي لكوريا الشمالية
ولم يعرف سبب توجه الطائرة العسكرية الروسية إلى بيونج يانج ومن كان على متنها، غير أن ذلك أثار احتمال أن يكون مرتبطًا بتشغيل القمر الاصطناعي لكوريا الشمالية، حسب الوكالة.
إلى ذلك، قال بروس بينيت، كبير محللي الدفاع في مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية "راند" لإذاعة آسيا الحرة الأمريكية إنه يرجح أن يكون على متن الطائرة علماء روس متخصصون في تشغيل القمر الاصطناعي.
وقد نقلت الإذاعة عن جوزيف ديمبسي الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، البريطاني في الشؤون الدولية، أن كوريا الشمالية ربما طلبت من روسيا المساعدة لتحسين جودة صور القمر الاصطناعي.
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