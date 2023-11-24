الجمعة 24 نوفمبر 2023
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منوعات

نقطة ضعف في القمر الصناعي العسكري لكوريا الشمالية

قمر صناعي لكوريا
قمر صناعي لكوريا الشمالية، فيتو

زعم خبراء أمريكان أن أول قمر صناعي عسكري استطلاعي أطلقته مؤخرا كوريا الشمالية سيعجز عن التعرف على أهداف أرضية يقل حجمها عن متر واحد.

ذكرت ذلك صحيفة Asahi اليابانية، مشيرة إلى أن إطلاقه الناجح إلى مدار الأرض يُعد على أي حال إنجازا كبيرا.

دقة القمر الصناعي

 فيما أجمع الخبراء في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وكذلك في الحكومة اليابانية على أن دقة أول قمر صناعي استطلاعي كوري شمالي تتراوح بين متر واحد و10 أمتار، ما لا يمكن مقارنته بإمكانات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة التي تستطيع التعرف على أهداف بـ50 سنتيمترا.

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إلى ذلك، قالت الصحيفة إن قمرا صناعيا واحدا لا يمكن أن يرسل صورا ويتلقى أوامر واردة من الأرض إلا في أثناء تحليقه فوق شبه الجزيرة الكورية. 

ولكي يتحقق التتبع الدائم الفعال للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية يجب على كوريا الشمالية، حسب الخبراء، تشكيل مجموعة مدارية تتضمن 40 - 50 قمرا صناعيا استطلاعيا.

 أول قمر صناعي استطلاعي

وأكدت الصحيفة أن إطلاق أول قمر صناعي استطلاعي، يفتح أمام كوريا الشمالية طريقا نحو تطوير السلاح الفضائي.

 وبهذا يمكن أن تتاح لها مستقبلا فرصة لتدمير الأقمار الصناعية للعدو عن طريق تفجير أجهزة فضائية مقتربة منها.

يشار إلى أن لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن بيونغ يانغ تمكنت من إطلاق أول قمر صناعي عسكري استطلاعي إلى مدار الأرض. لكن سيئول تعتبر أن بيونج يانج بحاجة إلى وقت للتأكد من قدرة القمر الصناعي على العمل الطبيعي.

نجاح إطلاق القمر الصناعي

ومن جانب آخر، فإن وكالة التلغراف الكورية الشمالية أعلنت عن نجاح إطلاق قمرها الصناعي. 

وقدم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، التهنئة للعلماء والمهندسين المشاركين في تحقيق المشروع بهذا النجاح.

كوريا الشمالية تعلن تصوير قمرها الصناعي قاعدة جوية أمريكية في اليوم الأول من إطلاقه

كوريا الشمالية تعلن نجاح وضع قمر صناعي عسكري في المدار (صور)

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قمر صناعي عسكري استطلاعي كوريا الشمالية أهداف أرضية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون

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