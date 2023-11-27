الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة الاتحاد
موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد زد في الدوري المصري، فيتو

الدوري المصري، يستعد الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره زد في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد زد

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري ضد زد ضمن مواجهات الدوري المصري في تمام الساعة 4:00 عصرا باستاد الاسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ضد زد

ومن المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد السكندري ضد زد عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعود قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى غدا الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

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وتفتتح مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الرابعة عصر غدا الثلاثاء، والأهلي مع سموحة في السابعة مساء نفس اليوم.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي..  4:00 عصرا - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد سموحة .. 7:00 مساء - ستاد المقاولون

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك  ..  7:00 مساء - ستاد السلام

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد..  4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة..  7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة  ..     4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري       …      4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة وذلك قبل مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة 

1 -  الأهلي  13 نقطة  
2 -  بيراميدز 13 نقطة 
3 - مودرن فيوتشر  12 نقطة
4 - زد اف سي  12 نقطة
5 -  الاتحاد  11 نقطة
6 -  إنبي 10 نقاط
7-  طلائع الجيش  10 نقاط
8 - الجونة  9 نقاط  
9 - المصري  9 نقاط
10 - الزمالك 8 نقاط
11-  بلدية المحلة  8 نقاط
12 - سموحة  8 نقاط
13 - سيراميكا  7 نقاط
14 - الإسماعيلي  4 نقاط
15 - فاركو  4 نقاط
16 - الداخلية  4 نقاط 
17 - البنك الأهلي  3 نقاط
18 - المقاولون  نقطتين

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.
1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.
2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو  لاعب زد إف سي: 5 أهداف.
2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.
2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.
3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.
4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.
4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.
4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف. 
4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.
4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

الثلاثي الوافد على الممتاز يتفوق على أندية عريقة.. زد يحتل المركز الثالث بعد 6 جولات.. والجونة والبلدية يتقدمان على الإسماعيلي وسيراميكا والمقاولون

ترتيب هدافي الدوري المصري، أحمد بلحاج يتساوى مع مابولولو

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