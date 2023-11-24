إقبال متوسط على الجمعية العمومية بنادي الاتحاد السكندري
شهد نادي الاتحاد السكندري، إقبال متوسط من أعضاء النادي علي الجمعية العمومية العادية والتي تنعقد اليوم الجمعة، طبقا لما حددته مديرية الشباب والرياضة وذلك لمناقشة عدة أمور تخص النادي والميزانية الخاصة به.
وقام مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، بالمرور علي اللجان المختلفة وعددها ٤٥ لجنة للتأكد من سير أعمال الجمعية العمومية دون وجود أي معوقات، وتحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من الشباب والرياضة.
كما تفقدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة الاسكندرية، اعمال الجمعية العمومية العادية بنادي الاتحاد السكندري، للوقوف على آخر المستجدات داخل اللجان وعددها ٤٥ لجنة والتأكيد على عدم وجود ما يخل الجمعية العمومية وصحة الإجراءات، وتحدثت مع أعضاء اللجنة المشرفة على الجمعية وأعضاء النادي ومجلس الإدارة.
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