الثلاثي الوافد على الممتاز يتفوق على أندية عريقة.. زد يحتل المركز الثالث بعد 6 جولات.. والجونة والبلدية يتقدمان على الإسماعيلي وسيراميكا والمقاولون

قدمت الأندية الثلاثة الوافدة إلى مسابقة الدوري الممتاز من دوري القسم القسم الثاني، وهي: زد إف سي وبلدية المحلة والجونة، مردودا جيدا ونتائج مفاجئة في دوري الأضواء والشهرة بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

الأندية الثلاثة لم تفاجئ جماهير الكرة المصرية فقط بالنتائج الجيدة، ولكنها تقدم أداءً فنيا عالي المستوى، نال استحسان الخبراء والمحليين، كما أن الأندية الثلاثة نجحت في تحقيق نتائج مفاجأة في مبارياتها أمام أندية عريقة ولها تاريخ كبير في مسابقة الدوري الممتاز.

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“فيتو” تستعرض في السطور التالية أبرز النتائج التي حققتها أندية زد إف سي والجونة وبلدية المحلة في مسابقة الدوري الممتاز بعد مرور 6 جولات من المسابقات.

فريق الكرة بنادي زد، فيتو

نتائج الثلاثي الوافد في 6 جولات بالدوري الممتاز

يعتبر نادي زد أبرز الوافدين الثلاثة على مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الحالي، لا سيما أنه يشارك في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، وقد نجح مسئولو النادي في دعم صفوف الفريق بعدد من الصفقات التي نجح المدير الفني للفريق مجدي عبد العاطي في توظيفها بشكل جيد، لينجح في صناعة توليفة جيدة من اللاعبين، يقدمون أداءً فرديا وجماعيا جيدا ينعكس بالإيجاب على نتائج الفريق خلال مشوارهم حتى الآن في مسابقة الدوري.

فريق زد إف سي هو الوحيد بين الأندية الثلاث الصاعدة للدوري الممتاز هذا الموسم الذي خاض 6 مباريات في المسابقة حتى الآن، فيما خاض كل من بلدية المحلة والجونة خمس مباريات فقط ولكل منهما مباراة مؤجلة أمام النادي الأهلي.

زد يفوز على الزمالك بثنائية، فيتو

نتائج زد في الجولات الست الأولى بالدوري الممتاز

الجولة الأولى: زد 1: 0 الإسماعيلي

الجولة الثانية: الجونة 0: 1 زد

الجولة الثالثة: زد 3: 3 بلدية المحلة

الجولة الرابعة: المقاولون العرب 3: 3 زد

الجولة الخامسة: زد 1: 1 سموحة

الجولة السادسة: الزمالك 1: 2 زد

يتضح من النتائج السابقة، أن الأندية الثلاثة القادمة من دوري القسم الثاني، تفوقت على أندية عريقة لها باع كبير في المسابقة، خاصة فريق زد الذي يرفع شعار "سنة أولى دوري ممتاز"، الذي نجح في تحقيق باكورة انتصاراته في الجولة الأولى على حساب الإسماعيلي الفريق الكبير الذي سبق له التتويج بلقب الدوري ثلاث مرات عبر تاريخه

زد يضرب الزمالك بثنائية

وأخيرا نجح زد في تحقيق أكبر مفاجآت النسخة الحالية من مسابقة الدوري، بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة، وكان زد نجح في الفوز على الجونة بهدف وعلى الجونة بهدف، وحقق ثلاث تعادلات مع المقاولون العرب 3-3 ومع بلدية المحلة بنفس النتيجة، كما تعادل مع سموحة بهدف لكل منهما.

ويحتل زد حاليا المركز الثالثة في جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز بعد مرور 6 أسابيع برصيد 12 نقطة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.

بلدية المحلة يعود للدوري الممتاز بعد غياب

نجح فريق بلدية المحلة في العودة لدوري الأضواء والشهرة بعد غياب امتد لـ15 عاما، ويقدم الفريق عروضا طيبة كانت مفاجأة لجميع المتابعين، خاصة أن الفريق دعم صفوفه بلاعبين مغمورين من أندية القسم الأول والثاني، من خلال ميزانية محدودة مقارنة بالميزانية الضخمة التي وفرها مسئولو نادي زد لشراء لاعبين جميعهم من أكبر أندية الدوري الممتاز.

بلدية المحلة خاض خمس مباريات فقط في الدوري الممتاز، وله مباراة مؤجلة أمام النادي الأهلي من الجولة الرابعة.

بلدية المحلة يضرب المقاولون بثنائية، فيتو

نتائج بلدية المحلة في الجولات الست الأولى بالدوري الممتاز

الجولة الأولى: المقاولون العرب 0: 2 بلدية المحلة

الجولة الثانية: بلدية المحلة 0: 2 سموحة

الجولة الثالثة: زد 3: 3 بلدية المحلة

الجولة الرابعة: الأهلي × بلدية المحلة (مؤجلة)

الجولة الخامسة: بلدية المحلة 2: 2 الاتحاد السكندري

الجولة السادسة: بلدية المحلة 3: 2 فاركو

ترتيب بلدية المحلة في جدول الدوري

ووفقا للنتائج السابقة، فإن فريق بلدية المحلة نجح في تخطي أندية عريقة في الدوري، حيث فاز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في الجولة الأولى، كما فاز على فاركو 3-2 في الجولة السادسة، فيما خسر أمام سموحة وتعادل في مباراتين أمام زد وأمام الاتحاد السكندري.

بلدية المحلة يشغل حاليا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط جمعها في خمس مباريات، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، حيث فاز في مباراة مباراة وخسر اثنتين وتعادل مثلهما.

الجونة يحقق نتائج جيدة

فريق الجونة هو ثالث الأندية العائدة من جديد لمسابقة الدوري الممتاز، وهو فريق له يملك رصيد كبير من المشاركة في دوري الأضواء والشهرة، وعلى الرغم من أنه لم يدعم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل، إلا أنه نجح حتى الآن في تحقيق نتائج مقبولة تحت قيادة مديره الفني علاء عبد العال.

خاض الفريق الأول بنادي الجونة خمس مباريات فقط في مسابقة الدوري حتى الآن جاءت نتائجها على النحو التالي:

فري الجونة لكرة القدم، فيتو

نتائج الجونة في الجولات الست الأولى من الدوري الممتاز

الجولة الأولى: سموحة 1- 1 الجونة

الجولة الثانية: الجونة 0: 1 زد

الجولة الثالثة: الاتحاد السكندري 2: 2 الجونة

الجولة الرابعة: فاركو 0: 1 الجونة

الجولة الرابعة: الجونة × الأهلي (مؤجلة)

الجولة السادسة: الجونة 2: 0 الداخلية

نجح الجونة حتى الآن في تحقيق نتائج جيدة إذا ما أخذ في الإعتبار أن الفريق صاعد من القسم الثاني، حيث نجح في تحقيق تعادل مع الثنائي السكندري الاتحاد وسموحة، كما حقق فوزين على فريقي فاركو والداخلية، فيما خسر مباراة واحدة أمام الوافد الجديد زد بهدف نظيف، ويتبقى للجونة مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة

ويحتل الجونة حاليا المركز العاشر في ترتيب أندية الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط جمعها في خمس مباريات، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

يتضح مما سبق أن الأندية الثلاث الوافدة على مسابقة الدوري الممتاز، تتقدم في ترتيبها على أندية أكثر منها خبرة وتاريخ في الدوري الممتاز، حيث تسبق في الترتيب أندية المقاولون العرب صاحب المركز الأخير بعد الجولة السادسة والبنك الأهلي صاحب المركز قبل الأخير والداخلية صاحب المركز السادس عشر، وفاركو صاحب المركز الخامس عشر والإسماعيلي صاحب المركز الرابع عشر، وسيراميكا صاحب المركز الثالث عشر وسموحة صاحب المركز الثاني عشر، رغم أن أغلب هذه الأندية تملك إمكانيات مادية وفنية تفوق الثلاثي الوافد للدوري في الموسم الحالي.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1 - بيراميدز 13 نقطة

2 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

3 - زد اف سي 12 نقطة

4 - الاتحاد 11 نقطة

5 - إنبي 10 نقاط

6 - طلائع الجيش 10 نقاط

7- الأهلي 9 نقاط

8 - المصري 9 نقاط

9 - الزمالك 8 نقاط

10 - الجونة 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتان



جدول ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز، فيتو