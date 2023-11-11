ترتيب الدوري المصري، تعادل الأهلي مع مضيفه الجونة بهدف لكل منهما اليوم السبت في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والجونة

1 - الأهلي 13 نقطة

2 - بيراميدز 13 نقطة

3 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

4 - زد اف سي 12 نقطة

5 - الاتحاد 11 نقطة

6 - إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8 - الجونة 9 نقاط

9 - المصري 9 نقاط

10 - الزمالك 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين

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جدول ترتيب الدوري المصري

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل مع الجونة في مؤجلات بطولة الدوري المصري في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد خالد بشارة في الغردقة.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق اللاعب الفرنسي أنطوني موديست في الدقيقة 36 ولكن الجونة أدرك التعادل في الدقيقة (45+2)، بهدف من ضربة جزاء للمغربي أحمد بلحاج.

وشهد اللقاء إلغاء هدف للجونة بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق أيمن سعد "موكا"، بداعي لمسة يد، كما تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد في الدقيقة 83.



ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة، ليصعد لصدارة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز.

كما ارتفع رصيد الجونة إلى 9 نقاط في المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة الجونة

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي لمباراة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: كوكا، أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: الشحات، طاهر، موديست.

تشكيل الجونة أمام الأهلي

احمد مسعود، صبري رحيل، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود، محمد الدغويمي، أليو جاتا، أحمد بلحاج، أيمن موكا، أروند، جابريل.