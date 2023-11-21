جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

اضطرت أزمة الرجال في أوكرانيا إلى تجنيد نحو 40 ألف فتاة، وسيدة.. أصبحن يخدمن بشكل مباشر في عمليات الجيش الأوكراني العسكرية ضد روسيا، وفقًا لإعلان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية.

ويتجاوز الرقم قليلًا 5% من إجمالي القوات المسلحة.. وتشارك حوالي 5 آلاف أوكرانية بشكل مباشر في العمليات القتالية.

رفع القيود عن تجنيد النساء في أوكرانيا، فيتو

المشاركة في العمليات القتالية

وأكد التقرير أنه تم منح أكثر من 13400 امرأة وضع المشاركة في العمليات القتالية حتى الآن.

وقال التقرير أيضًا: إن 41% من المجندات أمهات وأكثر من 2500 أمهات عازبات.

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رفع القيود المفروضة على النساء

وكان عدد الأوكرانيات في الجيش، في 2014، يزيد قليلًا عن 16500، ولكن وفقًا للوزارة، رفعت كييف منذ ذلك الحين جميع القيود المفروضة على النساء في الجيش.

أوكرانيات في الجيش، فيتو

وأرجعت روسيا ارتفاع نسبة مشاركة الأوكرانيات في الجيش إلى نقص حاد في أعداد المجندين الشباب مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.

نقص عدد الجنود الرجال

من جانبها، أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن نقص عدد الجنود الأوكرانيين دفع نظام فولوديمير زيلينسكي إلى زيادة عدد النساء في صفوف قواته حيث تشير تقديرات الغرب إلى وجود 40 ألف امرأة.

40 ألف سيدة في الجيش الأوكراني، فيتو

وأوضح المكتب الصحفي للاستخبارات في بيان: "رفع نظام كييف الحد الأعلى لسن تجنيد النساء للخدمة العسكرية إلى 60 عامًا.. ولكن هذا لا يكفي لكييف حيث تطلب القيادة العسكرية الأوكرانية توسيع قائمة المهن النسائية الخاضعة للتعبئة.. ومنذ أكتوبر الماضي، أصبح العاملون في المجال الطبي يخضعون للتعبئة".