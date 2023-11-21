الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المبعوث السابق للرئيس الروسي خلال زيارته للقاهرة: أحداث غزة هدفها مصر

مستشار بوتين، فيتو
مستشار بوتين، فيتو

حذر  كبير المستشرقين الروس اليكسي فاسيلييف، المبعوث السابق للرئيس الروسي، من أن أحداث غزة بكل تطوراتها يأتي الهدف من ورائها استهداف مصر.

جاء ذلك في الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية مع كبير المستشرقين الروسي اليكسي فاسيلييف خلال زيارته القصيرة للقاهرة، حيث تناول الحوار الصراع العربي الإسرائيلي وحالة الكراهية المتبادلة بين الطرفين وتطورات الأحداث في الفترة الاخيرة، كما تناول اللقاء الصراع الروسي الامريكي في اوكرانيا حيث ذكر فاسيلييف أن الأمريكان لن يتراجعوا عن محاربة روسيا حتى آخر جندى أوكراني.

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ومن جانبه رحب شريف جاد رئيس جمعية الخريجين بالمستشرق الكبير الذى يعد أحد أهم المستشرقين والمؤرخين الروس ويتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع الروسي، وعمل لمدة 30 عاما مبعوثا شخصيا للرئيس الروسي في أفريقيا والشرق الأوسط، كما أنه صاحب عدة إصدارات مثل كتاب تاريخ العربية السعودية، وكتاب مصر والمصريون.

واكد د. فتحى طوغان الأمين العام لجمعية الخريجين ان مثل هذه اللقاءات تتمتع بأهمية شديدة لكونها تتيح الفرصة للتواصل الفكرى بين المجتمعين المصري والروسي،كما ان الحديث مع فاسيلييف هو تواصل مباشر مع النخبة الروسية من المفكرين.

وفى ختام اللقاء قام جاد وطوغان والدكتورة سامية توفيق عضو مجلس ادارة جمعية الخريجين بتكريم كبير المستشرقين الروس وقدموا درع الجمعية لجهوده المخلصة في دعم العلاقات الثقافية بين البلدين.

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