الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بوتين ساخرا من قادة الغرب: مصدومون لحرب أوكرانيا ولا يصدمكم قتل أطفال غزة

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بعض الكلمات الصادرة عن عدد من القادة الغربيين خلال قمة مجموعة الدول العشرين الافتراضية اليوم الأربعاء، بطرحه عددا من الأسئلة عليهم.

بوتين يسخر من تجاهل قادة الغرب لأطفال غزة


وعبر بوتين في عن تفهمه لـ "صدمة البعض من استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا"، وطرح عددا من الأسئلة عن صدمتهم نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، بعد أن كانوا سببا رئيسيا في اندلاعها.

وتابع بوتين: بعض الزملاء خلال كلماتهم عبروا عن صدمتهم من استمرار ما يسمونه العدوان الروسي على أوكرانيا، قائلا: بالطبع، إن العمليات القتالية دائما ما تمثل مأساة بالنسبة للأفراد والعائلات بل وللدولة بأسرها، وقطعا، علينا أن نفكر في كيفية إيقاف هذه المأساة.

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 وتابع: لم ترفض روسيا في يوم من الأيام التفاوض السلمي مع أوكرانيا ولم تكن روسيا هي من يرفض الحوار، بل أوكرانيا هي من أعلنت خروجها من العملية التفاوضية، وإضافة إلى ذلك تم توقيع مرسوم من رئيس الجمهورية يمنع إجراء مفاوضات مع روسيا.

بوتين يذكر الغرب بجرائم أوكرانيا

واستطرد: أتفهم أن الحرب، ومقتل البشر يمكن أن يكون صادما، ولكن: ألم يصدمكم الانقلاب الدموي في عام 2014، والذي تلته حرب نظام كييف ضد شعبه في دونباس؟ ألا يصدمكم قصف السكان المدنيين في فلسطين، بقطاع غزة، اليوم؟ ألا يصدمكم أن يضطر الجراحون لإجراء عمليات جراحية لأطفال وبتر الأعضاء وقطع أجزاء من جلودهم بدون تخدير؟ ألا يصدمكم تصريح الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بأن غزة أصبحت مقبرة كبرى للأطفال؟".

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