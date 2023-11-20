الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لتأكيد وقوف أمريكا بجانب أوكرانيا، أوستن يصل إلى كييف

وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، فيتو

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر منصة "إكس"  تويتر سابقًا، إنه وصل إلى كييف اليوم الإثنين في زيارة.

 رسالة أوستن لكييف 

وأضاف "أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، الآن وفي المستقبل".

يأتي ذلك بعد أحاديث عن تراجع دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، لصالح إسرائيل في الحرب التي تخوضها ضد قطاع غزة.

أعلن الكونجرس الأمريكي، الخميس الماضي، إغلاق أبوابه لمدة تقارب الأسبوعين دون أن يوافق على تقديم مساعدات طارئة لإسرائيل وأوكرانيا.

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وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" و"إبسوس" هذا الأسبوع، أن 41% من الأمريكيين يدعمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مقابل 32 % يعارضون ذلك، فيما قال الباقون إنهم ليسوا متأكدين.

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