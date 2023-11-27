طبيبة عيون تكشف خطورة العدسات اللاصقة الشعبية في العين

انتشرت في الآونة الأخيرة عدسات لاصقة شعبية تباع في الشوارع ومحلات التجميل، والتي تسبب مضاعفات خطيرة على العين حتى أنها قد تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر نهائيًا.

العدسات اللاصقة الشعبية، فيتو

مصدر العدسات الشعبية

قالت الدكتورة دعاء صبيح اخصائي طب وجراحة العيون، انه يجب استخدام عدسات معروفة ومن مكان موثوق به، وألا يثق المريض في العدسات الموجودة في الشارع او مراكز التجميل حتي وان ادعوا بالكذب انها من علامة تجارية معروفة وعلى وجه الخصوص الملونة منها.

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وأضافت أن هذه العدسات الشعبية تكون مجهولة المصدر وتأتي من بلاد مثل الصين وغيرها، لذلك يكون من المهم معرفة مصدر هذه العدسات قبل وضعها في العين.

وأكدت أخصائي طب وجراحة العيون أنه يوجد عدة أنواع من العدسات فمنها اليومي ومنها الاسبوعي وأخرى تستخدم لمدة ٦ أشهر لذلك يجب معرفة العمر الافتراضي لكل عدسة أثناء شرائها حتى لا تستخدم أكثر من المدة المسموح بها.

العدسات اللاصقة الشعبية

واوضحت أخصائي جراحة العيون في تصريحات خاصة "لفيتو" أن العدسات اللاصقة الشعبية تتسبب في إلتهاب في سطح العين وتقرحات في القرنية مما قد يؤدي إلى عتامة وفقدان البصر نهائيا مما يجبر المريض على القيام بعمليات ترقيع قرانية ومحاولات مستميتة لإنقاذ ما يمكن انقاذه بعد ان كانت العين سليمة تمامًا.

وتعد علاج المضاعفات الناتجة عن العدسات اللاصقة الشعبية معقد للغاية بينما تجنبها يكون في غاية البساطة وضرورة التأكد من المواد التى توضع في العين ومن مصدرها.

علامات تحسس العين من العدسات اللاصقة

قالت طبيبة العيون ان علامات وأعراض تحسس العين تكون كالآتي:

احمرار العين

دموع في العين

وأشارت أخصائي طب وجراحة العيون إلى أن كل عين لها حساسية خاصة بها ففي بعض الحالات لا تتقبل العين العدسة لذلك ينصح لهم بارتداء النظارة لحالتهم الخاصة.

مدة استخدام العدسات اللاصقة

وأوضحت أن استخدام العدسة يوميًا لفترات طويلة كل يوم قد يؤدي إلى تحسسها، مؤكدة أنه في اللحظة التي تتحسس بها العين يجب خلع العدسة اللاصقة على الفور ومعالجة الجفاف الذي اصاب العين والالتهاب واذا كان هناك بديل للعدسة مثل النظارة الطبية يتم ارتدائها.

حساسية العين، فيتو

وشددت على أن العدسات مصممة للاستخدام اليومي لهذا ليس من المفترض أن تحدث أي مشاكل ولكن اذا لم ياخذ المريض احتياطاته فمن المسلم به أن يشعر المريض بعدم راحة أو التهاب.

ونوهت اخصائي طب وجراحة العيون انه مع الوقت والارتداء المتكرر للعدسات كل يوم لفترات طويلة قد يحدث انخفاض في سماكة القرنية والذي بدوره له مضاعفات على الرؤية، لذلك يجب ألا يتم ارتدائها يوميا بل إعطاء العين فترات من الراحة وارتداء النظارة الطبية بدلًا منها ففي النهاية لا خيار أكثر أمانًا منها.