تدلي الجفون، مؤشر للإصابة بمتلازمة هورنر وهذه أسبابها

متلازمة هورنر هي متلازمة عصبية نادرة تؤثر على العيون والمنطقة المحيطة بها على جانب واحد من الوجه، وتعد علامة على تلف الأعصاب الكامن ولها عدة أسباب محتملة تتراوح من تسلخ الشريان السباتي إلى وجود ورم بالرئة.

ما هي متلازمة هورنر؟

متلازمة هورنر، المعروفة أيضًا باسم الشلل العيني الودي أو متلازمة برنارد هورنر، هي متلازمة عصبية نادرة نسبيًا تؤثر على العين والأنسجة المحيطة بها على جانب واحد من الوجه.

ويحدث ذلك نتيجة لتعطيل مسار الأعصاب الودية التي تربط جذع الدماغ بالعينين والوجه، وتتحكم هذه الأعصاب في الوظائف اللاإرادية، مثل التعرق وتوسع وانقباض حدقة العين.

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هل متلازمة هورنر مهددة للحياة؟

الأعراض المرتبطة بمتلازمة هورنر بشكل عام لا تسبب مشاكل كبيرة للصحة أو الرؤية ومع ذلك، فإنها يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة صحية كامنة قد تكون خطيرة للغاية.

أعراض متلازمة هورنر

تؤثر متلازمة هورنر عادةً على جانب واحد فقط من الوجه، وتشمل أعراض مثل:

تدلي الجفن العلوي (تدلي الجفن).

تضيق حدقة العين (تقبض الحدقة)، مما يؤدي إلى عدم تطابق أحجام حدقة العين.

انخفاض التعرق أو قلة التعرق على الوجه (انعدام التعرق).

أسباب الإصابة بمتلازمة هورنر

في أغلب الأحيان، تحدث متلازمة هورنر نتيجة لانسداد أو تلف الأعصاب الودية التي تؤدي إلى العين، ويمكن أن تختلف الأسباب الكامنة وراء تلف الأعصاب بشكل كبير، بدءًا من عدوى الأذن الوسطى إلى تسلخ الشريان السباتي أو ورم الصدر القمي، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

في حالات نادرة، تكون متلازمة هورنر حالة خلقية، أي أنها موجودة عند الولادة وعادة، يحدث الشكل الخلقي بسبب نوع من صدمة الولادة أو إصابة الأعصاب أو الشريان السباتي أثناء الولادة وفي حالات نادرة، قد تكون المتلازمة وراثية، على الرغم من عدم وجود جينات محددة مرتبطة بها.

وتوجد هناك ثلاثة مسارات عصبية مختلفة متسببة في متلازمة هورنر، لا تنتقل الأعصاب من الدماغ عبر مسار مباشر إلى العينين والوجه وانما يسافرون عبر ثلاثة مسارات، ويمكن أن يحدث الاضطراب في أي من هذه المسارات ولهذا السبب، هناك ثلاثة أنواع من متلازمة هورنر لها أسباب محتملة مختلفة.

بعض الأشخاص المصابين بالمتلازمة ليس لديهم حالة كامنة معروفة قد تؤدي إليها، وتسمى هذه الحالات بمتلازمة هورنر مجهولة السبب.

متلازمة هورنر من الدرجة الأولى (المركزية).

تنتج متلازمة هورنر من الدرجة الأولى (المركزية) عن تلف الأعصاب التي تنطلق من منطقة ما تحت المهاد وتؤدي إلى جذع الدماغ والحبل الشوكي، وقد يحدث تلف أو انسداد هذا المسار العصبي بسبب:

انقطاع مفاجئ لتدفق الدم إلى جذع الدماغ.

ورم في منطقة ما تحت المهاد.

اصابة الحبل الشوكي.

التصلب المتعدد (MS).

تشوه.

التهاب الدماغ.

التهاب السحايا.

متلازمة النخاع الجانبي (متلازمة والنبرغ).

تكهف النخاع.

متلازمة هورنر من الدرجة الثانية (ما قبل العقدة).

تنتج متلازمة هورنر من الدرجة الثانية عن تلف المسار العصبي الذي يمتد من الصدر إلى أعلى الرئتين وعلى طول الشريان السباتي في الرقبة، وتشمل الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر أو تعرقل مسار العصب هذا ما يلي:

أورام في الجزء العلوي من تجويف الرئة أو الصدر.

صدمة في الرقبة أو تجويف الصدر بسبب عملية جراحية أو حادث.

خراج في الفك.

متلازمة هورنر, فيتو

متلازمة هورنر من الدرجة الثالثة (ما بعد العقدية).

تنتج متلازمة هورنر من الدرجة الثالثة عن تلف المسار العصبي الذي ينتقل من الرقبة إلى الأذن الوسطى والعين، ةقد تنتج المشاكل عن:

آفات على الشريان السباتي.

التهابات الأذن الوسطى.

إصابة قاعدة الجمجمة.

الصداع النصفي أو الصداع العنقودي.

متلازمة رايدر مجاورة للتوائم.

تشريح الشريان السباتي الداخلي أو تمدد الأوعية الدموية في الشريان السباتي.

القوباء المنطقية (الهربس النطاقي).

التهاب الشرايين الصدغي.