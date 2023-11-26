منها ورق الجوافة وزيت جوز الهند، العلاجات المنزلية لعلاج التهاب اللثة

التهاب اللثة هو المرحلة الأولى من مرض اللثة، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان ومع ذلك، هناك العديد من الرعاية الذاتية والعلاجات المنزلية للمساعدة في إدارة هذه الحالة.

وتشمل أعراض التهاب اللثة احمرار اللثة وتورمها والتهابها والتي قد تنزف عندما يقوم الشخص بتنظيف أسنانه، التهاب اللثة أمر شائع، على الرغم من أنه يمكن الوقاية منه.

التهاب اللثة، فيتو

العلاجات المنزلية

لتجنب الإصابة بـأمراض اللثة، يجب على الأشخاص علاج أعراض التهاب اللثة بمجرد ملاحظتها، والعلامة الرئيسية هي نزيف اللثة بانتظام عند تنظيفها بالفرشاة أو بالخيط.

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ويمكن للناس تجربة العلاجات المنزلية التالية لعلاج التهاب اللثة:

شطف الأسنان بالمياه المالحة

لدي المياه المالحة خصائص مطهرة ويمكن أن تساعد الجسم على الشفاء، حيث أظهرت الأبحاث أن شطف الفم بمحلول المياه المالحة يمكن أن يخفف التهاب اللثة الخطير.

لاستخدام شطف الأسنان بالمياه المالحة:

صب الماء المغلي في كوب واتركه يبرد حتى يصبح فاترًا

قم بخلط 3/4 ملعقة صغيرة من الملح في الماء

شطف الأسنان بالمياه المالحة

كرر ما يصل إلى ثلاث مرات يوميا

غسول الفم بالاعشاب

توجد عدة أنواع من الغسولات منزلية الصنع التي يمكن للناس خلطها لعلاج التهاب اللثة، وتشمل هذه:

غسول الفم بزيت عشبة الليمون

وجدت الدراسة أن زيت عشبة الليمون قد يكون أكثر فعالية في تقليل التهاب اللثة والترسبات التي تسببه من غسول الفم التقليدي، وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

جل الصبار، فيتو

لصنع غسول للفم من عشبة الليمون، قم بتخفيف 2 إلى 3 قطرات من زيت عشبة الليمون في الماء تمضمض به ثم ابصقه، كرر ما يصل إلى ثلاث مرات يوميا.

غسول الفم بالصبار

يكون الصبار فعالًا مثل العنصر النشط في غسول الفم التقليدي في علاج أعراض التهاب اللثة.

ولا يحتاج عصير الصبار إلى التخفيف ويمكن استخدامه بمفرده طالما أنه طبيعي، كما هو الحال مع غسولات الفم الأخرى، يجب على الأشخاص فركه في الفم والبصق ثم تكرار ذلك حتى ثلاث مرات يوميًا.

غسول الفم بزيت شجرة الشاي

يمكن ان يقلل غسول الفم بزيت شجرة الشاي من النزيف المرتبط بالتهاب اللثة بشكل كبير.

لصنع غسول الفم بزيت شجرة الشاي، يجب على الشخص ببساطة إضافة 3 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كوب من الماء الدافئ ثم استخدامه بنفس طريقة غسول الفم المنزلي الاخري.

ويمكن أن يتفاعل زيت شجرة الشاي مع بعض الأدوية، لذا من الأفضل التحدث إلى الطبيب قبل استخدامه لأول مرة.

غسول الفم بالمريمية

تنخفض البكتيريا المسببة للبلاك بشكل كبير عن طريق غسول الفم المريمية.

لتحضير غسول الفم بالمريمية، أضف ملعقتين كبيرتين من المريمية الطازجة أو ملعقة كبيرة من المريمية المجففة إلى الماء المغلي، ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، ثم يُصفى المزيج ويُترك ليبرد، استخدم السائل الناتج كما هو الحال مع غسول الفم المنزلي الآخر.

غسول الفم بأوراق الجوافة

أظهرت الدراسات أن غسول الفم بأوراق الجوافة يمكن أن يساعد في التحكم في البلاك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، وقد يقلل أيضًا من الالتهاب.

لصنع غسول الفم من أوراق الجوافة، يحتاج الشخص ببساطة إلى سحق 6 أوراق جوافة وإضافتها إلى كوب واحد من الماء المغلي، ويجب بعد ذلك غلي الخليط الناتج لمدة 15 دقيقة وتركه ليبرد، ويمكن بعد ذلك استخدامه، كما هو الحال مع غسولات الفم المنزلية الأخرى، بعد إضافة كمية صغيرة من الملح.

جل الكركم

يستخدم الكركم في العديد من العلاجات المنزلية لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات، تشير الأبحاث إلى أن الجل الذي يحتوي على الكركم يمكن أن يساعد في منع البلاك والتهاب اللثة.

الكركم، فيتو

ويتوفر جل الكركم في العديد من متاجر العطارة أو العلاجات البديلة، لاستخدامه في علاج التهاب اللثة، يجب على الأشخاص دهنه على اللثة وتركه لمدة 10 دقائق قبل المضمضة بالماء والبصق.

المضمضة بالزيت

يتضمن سحب الزيت تدوير الزيت حول الفم لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وقد يقلل من البكتيريا في الفم ويكافح تراكم البلاك الذي يسبب التهاب اللثة.

لمحاولة المضمضة بالزيت، يجب على الأشخاص وضع ملعقتين صغيرتين من الزيت في أفواههم، وتقليبها لمدة 30 دقيقة، ثم يبصقونها، ويجب عليهم بعد ذلك شرب كوب من الماء قبل تنظيف أسنانهم.

نظرًا لأنه من الصعب جدًا الاحتفاظ بالزيت في الفم لهذه الفترة الزمنية، فقد يرغب الأشخاص في تجربة فترات زمنية أقصر في البداية.

وتشمل الزيوت التي يمكن للأشخاص استخدامها لهذا العلاج ما يلي:

زيت جوز الهند: حيث يقلل من الترسبات وعلامات التهاب اللثة عند استخدامه لسحب الزيت.

زيت أريميدادي: يتسيب هذا الزيت في منع تراكم البلاك وتخفيف أعراض التهاب اللثة.

مع الرعاية المستمرة، هناك فرصة جيدة لعكس التهاب اللثة، إذا لم تتحسن المشكلة مع العلاجات المنزلية يجب عليك رؤية طبيب الأسنان.

أسباب التهاب اللثة

ينتج التهاب اللثة عن تراكم البلاك على الأسنان، البلاك عبارة عن رواسب لزجة يمكن للأشخاص التخلص منها عن طريق تنظيف أسنانهم بشكل صحيح.

بدون نظافة الفم المناسبة، يمكن أن تتراكم البلاك على طول خط اللثة، وهذا يؤدي إلى مرض اللثة، والذي يتميز بالتهاب اللثة الذي ينزف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة.

تؤدي هذه المرحلة الأكثر شدة من مرض اللثة إلى انحسار اللثة ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تآكل العظام المحيطة، مما يتسبب في اهتزاز الأسنان وفي الحالات الشديدة، قد تبدأ الأسنان بالتساقط.