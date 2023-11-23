الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إطلاق 20 صاروخا باتجاه مواقع إسرائيلية من جنوب ‎لبنان والاحتلال يرد بغارات

طوفان الأقصي، فيتو
طوفان الأقصي، فيتو

 أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بإطلاق ٢٠ صاروخا باتجاه مواقع للاحتلال الإسرائيلي قبالة القطاع الأوسط من جنوب ‎لبنان.

وردت قوات الاحتلال بشن غارات لمقاتلات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب ‎لبنان.

حزب الله ينعي 5 من مقاتليه

 وفي السياق ذاته، نعى حزب الله رسميًّا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنها الاحتلال في جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير. 

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 وأعلن الحزب في إعلانات متتالية أنه بـ"مزيد من الفخر والاعتزاز.. تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد “سراج” (نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان والشهيد المجاهد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان".

وتشهد الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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لبنان طوفان الأقصى جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل

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