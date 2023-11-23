الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود جنوب لبنان (فيديو)

مشاهد من استهداف
مشاهد من استهداف مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان، فيتو

عرض حزب الله اللبناني اليوم الخميس مشاهد من استهدافه عددًا من مواقع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المواقع الإسرائيلية على الحدود جنوب لبنان".

نعى حزب الله رسميًّا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنتها إسرائيل جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

وأعلن الحزب في إعلانات متتالية أنه بـ"مزيد من الفخر والاعتزاز.. تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد “سراج” (نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان والشهيد المجاهد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر.

 

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