الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

رد صامويل ويربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بضمانات دولية.

موقف الولايات المتحدة من مستقبل فلسطين

وقال "ويربيرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": نؤكد على المبادئ الأساسية الأمريكية منها لا عودة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورفض أي تقليص في الأراضي الفلسطينية، ونعتبر قطاع غزة أراضي فلسطينية، كما نجدد رفضنا للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلي دول أخرى بما في ذلك مصر والأردن.

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وتابع: نرفض استغلال حركة حماس للأراضي الفلسطينية لعمليات ضد إسرائيل.

مستقبل حل الدولتين

وأوضح: من المبكر وضع التفاصيل بشأن مستقبل حل الدولتين ومن يسيطر علي قطاع غزة ولكن هذا في يد الشعب الفلسطيني وليس طرف آخر.

دور جوهري لمصر

وأكد: كانت ولا تزال تلعب دورًا جوهري جدا في أي مستقبل بالنسبة للسلام في المنطقة، وسمعنا بشكل واضح توجيه البيت الأبيض الشكر للرئيس السيسي والمصريين والحكومة المصرية ليس فقط لإطلاق سراح الرهائن ولكن لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.



الحالة الصحية للأسرى الإسرائيليين

وكشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل بأنه نظرا للحالة الصحية لبعض الأسرى الإسرائيليين وبالتنسيق بين مصر وإسرائيل تم تسليمهم بمنطقة كارني في حين يتوجه 3 من تايلاند وشخص روسي لمعبر رفح.

تمديد الهدنة بقطاع غزة



وأكدت مصادر مطلعة لنفس القناة: أن هناك جهودا مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة.



نجاح الجهود المصرية القطرية في اتمام الهدنة بقطاع غزة

وأكد الرئيس السيسي أنه تكاملت الجهود القطرية مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على الجهود المبذولة بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وكتب السيسي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين".

بايدن يعلق على صفقة تحرير الأسرى



وعلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، على تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، أن واشنطن تعمل على ضمان أمن دائم للإسرائيليين والفلسطينيين.



وقال الرئيس الأمريكي بايدن:" نتوقع أن تطلق حماس سراح المزيد من الأمريكيين..وحماس أطلقت سراح أسيرة أمريكية عمرها 45 عاما وهي في إسرائيل الآن".

وأضاف الرئيس الأمريكي، في تصريحاته: "يمكن توسيع وقف إطلاق النار لخروج المزيد من الأسرى وإيصال المساعدات وتم استغلال وقف إطلاق النار المؤقت لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة ".

وأكد الرئيس الأمريكي على أن آلاف الأطفال في غزة يعانون بسبب الحرب، مشيرا إلى أن طفلة أمريكية ضمن المفرج عنهم اليوم وعمرها 4 أعوام