«باي مايا» وداع القسامي لأسيرته الإسرائيلية يتصدر التريند، والنشطاء: أصابت العدو في مقتل

تبادل الأسري، تصدر هاشتاج "باي مايا" تريند مصر والوطن العربي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، وذلك بعد ظهور أحد مقاتلي القسام وهو يلوح للأسيرة الإسرائيلية، مايا ريجيف جربي، ويقول لها "باي مايا"، وهى ترد له التحية قائلة: "باي شكرًا"

مشهد وداع الأسيرة الإسرائيلية مايا يثير الجدل

وعن تبادل الأسري، أثار مشهد وداع الأسيرة الإسرائيلية مايا ريجيف جربي لأحد مقاتلي كتائب عز الدين القسام، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل النشطاء مقطع فيديو، بثه الإعلام العسكري لكتائب القسام، أمس السبت، للفتاة الإسرائيلية الأسيرة مايا وهي تستند بعكازين متوجهة لمركبة الصليب الأحمر، التي كانت تقلّها خارج حدود قطاع غزة.

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الأسيرة الإسرائيلية مايا رجيف تودع القسامي، فيتو

وظهرت مايا ريجيف مستعينة بأحد مقاتلي عز الدين القسام لتجلس داخل مركبة الصليب الأحمر، وقام المقاتل المُلثم بتوديع مايا قائلًا: باي مايا"، لترد له التحية قائلة: "باي.. شكرًا".

باي مايا يتصدر تريند مواقع التواصل

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "باي مايا"، ليتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبرز فيه النشطاء عن تعامل مقاتلي القسام مع أسرى الاحتلال الإسرائيلي بشكل حسن، في الوقت الذي يظهر التعامل السيء من قبل الاحتلال للأسري الفلسطينيين.

“Bye Maya”

“Bye.. shukran”



Years of Israeli propaganda destroyed with a smile.



pic.twitter.com/idWn7Updqx — Lujain/لُجين (@oscarswiIde) November 26, 2023



علق الدكتور محمود سعد فقال: "مقاتل القسام يقول للأسيرة المحررة: باي مايا فترد عليه: باي شكرًا كان ناقص تقوله: هبعتلك رسالة أطمنك لما أوصل"

ورد ساسو فقال: "باي مايا.. هما احترموهم جدا واتعاملوا معاهم معاملة آدمية"

أما خولة خوروش فقالت: "باي مايا.. قسما مالها نفس تروح"

باي مايا ستصدر في رواية "في قلبي قسامي"



أما قاسم محمد فقال:" كام قتيلة صهيونية قصاد كام فلسطينية.. شوفتو مقاتل حماس وهوا بيقول باي مايا قبل تحريرها.. عندكم في إسرائيل تسجيل لمجرم قال باي خديجة قبل القصف؟.. لو فيه قانون وحقوق مش غابة كان زمانكم في طريق العودة للشتات"

وقال يوسف صمويل: "باي مايا.. باي شكرا... قريبا ستصدر رواية بعنوان: "في قلبي رجل قسامي"

باي مايا تثير جدلًا بمواقع التواصل الاجتماعي، فيتو



وعلق حسين قائلًا: "سأنتظركم يوم 7 أكتوبر السنة الجاية.. أمانة لا تتأخروا. #باي_مايا"

أما وسام العزيزي فقال: "بتقول للمقاوم "ماشي" لو استمروا كمان شهر كان تعلموا قراءة القرآن"

أما سنابس أوف إيجبت فقالت: "باي مايا.. علمونا في ٥٠ يوم.. إن عيب أقول أنا مكتئب من شوية ضغوط.. إنى أرضى ببيتى وأحمد ربنا عليه وما شتكيش من نقص فيه.. إن صراخ الأولاد وبهدلة غرفتهم وتعب مذاكرتهم نعمة ما نضايقش منها.. علمونا في ٥٠ يوم اللى ما اتعلمناهوش عمرنا كله..."

وعلق روقا بتيت فقال: "مش قادر اتخطى كلمة باي مايا"

باي مايا أصابت العدو في مقتل



وقال صابر علي يوسف: "الحمد لله على نعمة الإسلام، لكن قوة أبطال القسام الجناح الاعلامي انه يحارب العدو بأدوات الصورة والصوت أكاد أجزم انه التعامل الاسمى واقوله مدروسة... باي مايا أصابت العدو في مقتل"

ورد محمد أبو زيد فقال: "الفيديوهات موضحة كل حاجة من غير ما يتكلموا بالذات الفيديو بتاع امبارح واللقطة باى مايا.. البنات اتجننوا بسبب اللقطة دى"

مقاتلي القسام يعاونون مايا الأسيرة الإسرائيلية، فيتو



وقالت شيريل بنسون: "لم تعرف الأرض أسيرًا مطمئنًا لآسريه كما أسرى العدو عند القسّام! وانظر إن شئت لبريق عيونهم وتلويح أياديهم ودفء لحظات الوداع، وكأنهم والله يودّعون بعضًا من أهلهم! هذا العالم، لا يستحق مقاتلين بهذا النبل وهذه الطهارة والله.. باي مايا".

وعلق محمود وحيد فقال: "بعض الصهاينة والمتصهينين يقولون إن المقاومة تغتصب نساء العدو لكن الدليل واضح وصريح غير إن شهادات الأسري عبارة عن حسن معاملة وشكر للمقاومة الفلسطينية #كتائب_القسام #باي_مايا".

ورد محمد رجب فقال: "الفرق بين تعامل إسرائيل مع أولادنا وتعامل حماس مع أولادهم.. هنا تظهر إنسانيتنا وهمجيتهم، تظهر سلميتنا وإرهابهم، وتظهر قيمنا وهمجيتهم.. باي مايا"

وقال آدم مواطن لبناني: "مايا دخلِت التاريخ من أوسع أبوابه! صورة تُدرَّس وستبقى في الذاكرة. عن تناقض الأحاسيس أتكلّم: ظروفًا، مشاعِرًا، عداءً، حُبّا، كُرهًا بل وتفهمًّا لما يجري للشعب الغزّاوي... #باي_مايا"