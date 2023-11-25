مصر تتلقى قائمة من حماس بأسماء أسرى جدد للإفراج عنهم اليوم

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصادر أمنية بأن مصر تلقت قائمة من حركة حماس بأسماء 14 أسيرا إسرائيليا سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت.

الاحتلال وحركة حماس

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الاحتلال الإسرائيلي أيضًا: إنه تلقى قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم من غزة في الدفعة الجديدة من صفقة تبادل الأسرى.

وفي إطار الاتفاق المبرم بين الاحتلال وحركة حماس، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنها ستطلق اليوم السبت سراح 42 أسيرًا فلسطينيًا.

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وأفرج أمس الجمعة عن عدد من الاسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض الأسرى الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي اتفق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.

حركة حماس

وأفرج الاحتلال عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بعد بين إسرائيل وحماس.

وبموجب اتفاق الهدنة المقرر أن تستمر 4 أيام، تفرج «حماس» في المرحلة الأولى عن نحو 50 امرأة وطفلًا إسرائيليًا مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 150 سجينًا فلسطينيًا معظمهم من النساء والقصر.