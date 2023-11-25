ظهور مقاتلة في تبادل أسرى الاحتلال تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر القسامية

عملية تبادل الأسرى، لا تزال عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي تلقى بظلالها على الأحداث، وخاصة مع دخول الهدنة في يومها الثاني، حيث شغل بال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أحد الأشخاص الذين ظهروا عند تسليم حركة حماس لأسرى الاحتلال من النساء والأطفال للصليب الأحمر.

صورة القسامية تثير جدل نشطاء مواقع التواصل



وعن عملية تبادل الأسرى، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد المقاومين أثناء تسليم الأسري، وبدا عليه النحافة والعين الظاهرة، واليد الصغيرة، ما دفع النشطاء للتساؤل، هل ما ظهر في الصورة مقاوم قسامي أم مقاومة قسامية.

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العيون واليد تكشف سر القسامية، فيتو



أثارت الصورة ردود أفعال واسعة وتساؤلات كثيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض أكد أن ما ظهر في الصورة هي مقاومة قسامية، وأن هناك وحدة للقساميات في المقاومة منذ زمن، في حين أشار البعض أن القساميات يرتدين ملابس معينة لا تشبه الملابس التي ظهرت في الصور.

حكاية أول قسامية شهيدة في المقاومة



البداية كانت مع ياسر من غزة الذي تساءل قائلًا: "هل من يظهر في الصورة مقاتلة قسامية فعلا؟ البعض انتبه للعيون ولليد.. #غزة"

وعلقت آلاء الطراونة قائلة: "الله أعلم.. بس ما بننسى "ريم الرياشي" أول فدائية في كتائب القسام.. استشهدت في عملية فدائية، قتلت 4 جنود وأصابت 10 آخرين في عام 2004"

🚨⚡ ونشرت حماس مشاهد تظهر تسليم الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين الى الصليب الأحمر pic.twitter.com/gF2uWwlvMR — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) November 25, 2023



وقالت الإعلامية سلمي سعد: "إنها غزة.. هذا ليس مقاتل.. إنها مقاتلة قسامية بنت غزة الأبية.. هؤلاء المقاتلات برفقة أبطال القسام هن من حطمن أسطورة الجيش الذي لا يقهر.. وحطمن غطرسته وجعلنه ومن وراءه يركع تحت أقدامهن... #غزة_تنتصر"

وردت بلقيس الحريري قائلة: "هل هذا مجاهد أم مجاهدة في كتائب القسام؟ وحدة الظل القسامية"

أما د. محمد راجح فقال "أنثى قسامية بمائة ألف رجل"

سر ظهور القسامية في عملية تبادل الأسري



فاخر رستم "هذه مجاهدة قسامية تعتني بالأسيرات النساء"

وقال براء نزار ريان: "طيب.. باختصار ولادنا حلوين وعينيهم حلوة وأياديهم ندية نحيلة بأسهم في قلوبهم بقلوبهم يشقون حديد الدبابات ويضربون رؤوس العدو تحت الخوذ!"

ظهور القسامية محتضنة الطفل، فيتو



أما عامر جابر فعلق قائلًا: "اظن هذه الأخت مجاهدة قسّامية تخصص رعاية وتسليم السجينات، حفظها الله"

وقال محمد على: "هذه قسامية وليست رجل نعم الأسيرات يتولى أمرهن نساء القسام وليس رجال حتى المرأة التي أطلقها القسام لأسباب إنسانية قالت هذا"

ورد أبو نور منطاوي فقال: " غالبا اللي ماسكه الطفل دي قسامية مش قسامي، باين في كل الفيديوهات واللي يدقق اوي هيعرف الفرق بين الذكر والأنثى منهم، ولكن كلهم رجال في أعيننا"

حديث أسيرات الاحتلال يكشف هوية القسامية



أما ميدو عادل فقال: "هذه قساميه بأقتدار وهذه ممن كان يعمل جاهدين على مساعدة الأسرى (الضيوف)

وعلق علي المهندي قائلًا: "نعم هناك الكثير من النساء القسّاميات في صفوف المقاومة"

ورد محمد فقال: " قلت كدا أول ماشوفه الفيديو لاحظ ان الاسيرات الاسرائيليات الاتي خرجن في أول الحرب قالو إن في نساء معنا مهمتهم حمايتنا وتنقلنا حتى النظافة الشخصية لنا".

زي القساميات، فيتو



وعلقت ابتهال قائلة: "فعلا هي من كانت تعتني بالطفل وتحتضنه."

وقال محسن مدرم: "إن كانت فهي أخت الرجال وأم الرجال فنساء غزة لم تلد إلا رجالآ"

أما إيمان غزة فردت قائلة: " ايوا شفت فعلا في فيديوهات بس متفرقة مش من الحرب واضح ان الى فيها بنات اصل مشاركة المرأة فى الحرب شئ عادى المراة مسعفة او ممرضة أو تأتى بالمؤن حتى فى عصر الرسول والصحابة ومن سيهتم بالأسيرات أكيد مش رجال لكن يبقى السؤال المهم هل يقاتلوا!"

في حين خالفهم الرأي أبو مهدي فقال: "شاب وكان حامل عجوز إسرائيلية بالفيديو، واذا بنت ما رح تجي بهذا الشكل على الأقل تكون الملابس ملتزمة ومعروفين المنتسبات لحماس كيف لبسهم".

وقالت نسيم هاجر: "القساميات يرتدين حجابا شرعيا"