كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين

صفقة الأسرى، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين حتى يلتزم الاحتلال الإسرائيلي ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال قطاع غزة.

جهود مصرية لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

ولفتت القناة منذ قليل، إلى أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين اليوم.

تأخير إطلاق سراح دفعة من المحتجزين بسبب الاحتلال

يذكر أن "القاهرة الإخبارية"، كانت أكدت منذ قليل، تأخير إطلاق سراح دفعة من المحتجزين بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي.

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مناقشات بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن هناك مناقشات تجري بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأكدت الإذاعة العبرية أن تأخير إطلاق سراح الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية سيحل قريبًا.

وقبل وقت سابق نقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مسؤول وصفته بالـ"مطلع" قوله: إن وفدًا قطريًّا زار إسرائيل، اليوم، لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها أمس الجمعة ولمدة أربعة أيام.

بحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل

وأضاف المسؤول، أن فريق العمليات القطري نسق أيضًا مع مسؤولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح الأسرى دون عوائق.

ومن المرتقب أن تطلق حركة حماس سراح 13 أسيرًا إسرائيليًّا، اليوم، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيًّا.