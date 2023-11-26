الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 1075 مواطنا خلال قافلة طبية بالعبور

قافلة طبية بالعبور،
قافلة طبية بالعبور، فيتو

 نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى حي المستقبل التابع لإدارة العبور يومي الجمعة والسبت، وتم الكشف خلالها علي ١٠٧٥مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات.

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  - الأسنان -رمد - جلدية- تنظيم أسرة) إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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تأتي تلك الخطوة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

 

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية

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