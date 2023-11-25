السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 1148 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية

ازالة التعديات علي
ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية بالقليوبية، فيتو

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة 32 حالة تعد بمركز ومدينة الخانكة عباره عن أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب السويسي على مساحة ٤٠٠٠ متر بحوض كامل وجنينه خميس بقريه القلج مركز ومدينه الخانكه وجاءت الحملة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف. 

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واكد "محافظ القليوبية" أن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ إنطلاقها في  ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم السبت 25 نوفمبر من إزالة عدد (1148 حالة) على مساحة ( 72 فدان و4 قيراط و10  سهم )، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و(519) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (66609م2) باجمالى  1667 حالة ( مباني/زراعة) وتم تحرير 501) محضر للمخالفين.  
وأكدَّ "الهجان" خلال جولته على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها.  
وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة،  لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

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عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

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