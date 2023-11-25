مقتل عنصرين شديدي الإجرام أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة في القليوبية
لقي اثنان من العناصر الإجرامية حتفهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في القليوبية المتورطين في سرقة لوحات أثرية من ضريح.
كانت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدى الخطورة "بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية “ (محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضايا ”استعمال قوة – خطف – مخدرات "، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية سرقة لوحات أثرية من ضريح أثرى بالدقهلية بالإشتراك مع آخرين "أمكن ضبط باقى المتهمين وإعادة المسروقات").
و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (رشاش – بندقية آلية – طبنجة – 14 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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