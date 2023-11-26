الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار الزيارات الميدانية لحملة احميها من الختان في أسوان

حملة احميها من الختان
حملة احميها من الختان فى اسوان،فيتو

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم أنشطة وفعاليات التوعية المجتمعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة  ان بناءًا على تعليمات محافظ أسوان اللواء اشرف عطية تم إستمرار تنظيم الجولات والزيارات المنزلية بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان وذلك فى إطار حملة طرق الأبواب حملة (إحميها من الختان).

Advertisements

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وأضافت أن فعاليات الحملة يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن تم تنظيم مأمورية للرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للأهالى بقرية العدوة بمركز كوم أمبو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان الختان المرأة الصحة

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

نائبة محافظ أسوان تتفقد مشروعات المجزر العمومي والمنطقة الصناعية (صور)

احتفالًا بأعياد الطفولة، لقاء بين محافظ أسوان وطلاب المرحلة الابتدائية للمدرسة اليابانية (صور)

محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية لدعم وتحسين مياه الشرب (صور)

الأكثر قراءة

أكبر بنك جلود في العالم، سر سرقة أجساد شهداء فلسطين من قطاع غزة

حياة كريمة تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم لإحياء السلام من أجل الإنسانية

أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي بالسعودية (إنفوجراف)

مدبولي يوجه بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات «إسعاف 24»

السجن مع الشغل 7 سنوات لوزيري الدفاع والداخلية السابقين بالكويت

قراران جديدان لرئيس الوزراء بشأن فنادق مصر ونزع الملكية بنزلة السمان

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

تحت شعار انزل شارك، التحالف الوطني يواصل مؤتمراته لدعم المرشح السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي بالسعودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم أكل الكائنات البحرية من غير الأسماك؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية