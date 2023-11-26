النيابة تحقق في تصادم ميكروباص وسيارتين بطريق كورنيش المعصرة
تباشر نيابة المعصرة الجزئية التحقيقات بعد أن شهد طريق الكورنيش، حادث مأساوي بعد تصادم 3 سيارت من بينهم ميكروباص يقل عددا من المواطنين، وأنباء عن وقوع ضحايا.
وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث تصادم 3 سيارات ووقوع ضحايا.
وعلى الفور تم الدفع بسيارت الإسعاف والأوناش المرورية لمحل البلاغ، وتمت عملية نقل المصابين إلى المستشفي العام.
وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.
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