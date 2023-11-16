حب الشباب من المشكلات المزعجة التي تعاني منها العديد من الفتيات وللأسف تؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي، واحيانا تسبب التهابات شديدة وتترك علامات بالبشرة.

وتحرص الفتيات على التخلص من حب الشباب أول بأول حفاظا على جمال البشرة، ويحتاج حب الشباب فترة من الوقت للتخلص منه.

تخلصى من حب الشباب باستخدام دقيق الحمص يوميا

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب بدقيق الحمص.

المكونات:-

ملعقة دقيق حمص

نصف ملعقة كركم

ماء ورد العجن

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.

ثم نضيف ماء الورد تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أي تكتلات.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة مرة واحدة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يقاوم حب الشباب ويخفف الالتهابات بالبشرة ويعزز من نضارة وجمال البشرة.

تخلصى من حب الشباب باستخدام دقيق الحمص يوميا، فيتو

علاج حب الشباب

وأفضل علاج لحب الشباب هو اتباع بعض التعليمات التالية:-

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الكريمات الملطفة والمطهرة للبشرة التى تقلل من ظهور حب الشباب

استخدام كريمات تساعد فى التخلص من آثار حب الشباب على البشرة.

عدم ملامسة حب الشباب عند ظهوره حتى لا ينتقل لباقة البشرة.

الانتظام على الغسول المناسب لحب الشباب والكريمات المناسبة تحت إشراف طبى.

الالتزام بنظام غذائي صحي وسليم خالي من الدهون.

الامتناع عن المعلبات والحلوى والسناكس المعلب والوجبات السريعة.

أسباب ظهور حب الشباب

وهناك أسبابا عديدة وراء الإصابة بحب الشباب، ومن أسباب ظهور حب الشباب بالبشرة:-

تناول الشيبسى والمقرمشات الجاهزة الغنية بالمواد الحافظة والمنكهات الصناعية والدهون والأملاح وجميعها يسبب ظهور حب الشباب.

الإفراط في تناول الشيكولاتة يزيد من ظهور حب الشباب.

التوتر والقلق والضغوط العصبية والنفسية يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب.

اضطراب الهرمونات خاصة فى فترة المراهقة حيث يمر الجسم بالعديد من التغيرات الفسيولوجية التى ينتج عنها ظهور حب الشباب.

التغذية الخاطئة القائمة على الوجبات السريعة الغنية بالدهون التى تزيد من ظهور حب الشباب.