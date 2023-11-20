قناع الحليب والزبادي لعلاج حب الشباب والقضاء على آثارها بالبشرة

حب الشباب من مشكلات البشرة الشهيرة التى تعانى منها الفتيات كثيرا لأسباب عديدة، وعادة تنتشر بالبشرة بداية من فترة المراهقة.

وحب الشباب يترك آثار مزعجة بالبشرة ويؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى، لذا تحرص الفتيات على علاج حب الشباب.

وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب بالبشرة.

المكونات:-

2 ملعقة لبن حليب

2 ملعقة عسل نحل

ملعقة زبادى

ملعقة عصير ليمون

الطريقة:

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نفرد القليل منها على البشرة النظيفة لتكون طبقة رقيقة.

ثم نترك هذه الطبقة تجف تماما، ثم ندهن عليها طبقة أخرى من القناع ونتركها لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة 4 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفتح البشرة ويقضى على آثار حب الشباب ويقلل فرص ظهورها بالبشرة، كما يرطب البشرة بعمق.

وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.