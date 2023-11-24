علاج انحلال البشرة الفقاعي، وكيفية التخفيف من الأعراض

يؤثر انحلال البشرة الفقاعي على الجميع، ويمكن للأشخاص من جميع الأجناس والخلفيات العرقية أن يصابوا به ومع ذلك، من المرجح أن يكون الشخص مصابًا إذا كان لدي أحد والديه.

ما الذي يسبب انحلال البشرة الفقاعي؟

تؤدي طفرة في أحد الجينات الـ 18 إلى الإصابة بانحلال البشرة الفقاعي، ويعاني الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب من جين مفقود أو تالف يؤثر على البروتين المستخدم في صنع الكولاجين الذي يمنح الأنسجة الضامة، مثل الجلد، قوتها وبنيتها وبسبب هذا العيب، لا ترتبط طبقات البشرة والأدمة في الجلد معًا كما تفعل عادةً وينتج عن ذلك بشرة هشة وظهور بثور وتمزق بسهولة.

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انحلال البشرة الفقاعي, فيتو

عادة ما يكون انحلال البشرة الفقاعي اضطرابًا وراثيًا، مما يعني أن أحد الوالدين قد يكون مصابًا به وينقله إلى أطفاله.

في حالات نادرة، قد يكون انحلال البشرة الفقاعي أيضًا اضطرابًا في المناعة الذاتية مكتسبًا، طبقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

ولا يعد انحلال البشرة الفقاعي معديًا، فعادة ما يكون اضطرابًا وراثيًا.

علاج انحلال البشرة الفقاعي

لا يوجد علاج نهائي لمرض انحلال البشرة الفقاعي، ولكن توجد بعض الأدوية للتخفيف من الأعراض، مثل:

لمنع ظهور البثور.

العناية بالبثور والجلد حتى لا تحدث مضاعفات.

علاج المشاكل الغذائية التي قد تحدث بسبب ظهور بثور في الفم أو المريء.

إدارة الألم.

لتجنب الضرر والاحتكاك الذي قد يتسبب في تقرحات الجلد أو تمزقه، يوصي الأطباء بما يلي:

ارتداء الملابس الناعمة الفضفاضة المصنوعة من الألياف الطبيعية، اقلب الملابس من الداخل إلى الخارج لتجنب ملامسة اللحامات.

تجنب التعرض للحرارة الشديدة؛ إبقاء الغرف في درجة حرارة مريحة ومتساوية.

الابتعاد عن الشمس أو وضع واقي الشمس.

انحلال البشرة الفقاعي, فيتو

وضع ضمادات خاصة لحماية الجلد, استخدم ضمادات وشريطًا لاصقًا وشاشًا ملفوفًا غير لاصق (لا يلتصق بالجلد).

علاج البثور، قد يوصي الطبيب بما يلي:

علاج الجروح يوميًا بالمراهم.

استخدام الضمادات الطبية للمساعدة في شفاء البثور ومنع العدوى.

تناول الأدوية للتحكم في الألم.

لعلاج الالتهابات، قد يوصي الطبيب بما يلي:

تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم أو وضع كريم مضاد حيوي.

استخدام غطاء خاص للجروح التي لا تشفى.

للوقاية من مشاكل التغذية بسبب صعوبة تناول الطعام بسبب ظهور بثور في الفم أو المريء، قد يوصي طبيبك بما يلي:

استخدام زجاجة الطفل ذات الحلمة الخاصة.

إطعام طفلك بالقطارة أو الحقنة.

إضافة السوائل إلى الأطعمة المهروسة لتخفيفها وتسهيل تناولها.

تناول نظام غذائي يتكون من الأطعمة اللينة، مثل الحساء، والأطعمة المهروسة، والحلوى، وعصير التفاح.

تقديم الأطعمة في درجة حرارة دافئة (ليست ساخنة).

رؤية اختصاصي تغذية لمراقبة احتياجاته الغذائية الخاصة.

في الحالات الشديدة من انحلال البشرة الفقاعي، قد تحتاج لعملية جراحية، وستعمل الجراحة على توسيع المريء (الأنبوب المؤدي من الفم إلى المعدة) إذا تسببت البثور والندبات في تضييقه، ويعد إدخال أنبوب التغذية مباشرة في المعدة، وتجاوز المريء بالكامل، خيارًا آخر لبعض الأشخاص، وتقوم الجراحة أيضًا بفصل أصابع اليدين أو أصابع القدم التي اندمجت من البثور.

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