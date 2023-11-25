وفد أمني مصري يتابع تسليم الأسرى الفلسطينيين والصليب الأحمر يتسلم 13 أسيرا إسرائيليا

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، أعلن الصليب الأحمر، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه تسلم الأسرى الإسرائيلين الـ13.



تسليم حماس المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر

فيما أعلنت حركة حماس، تسليمها 13 إسرائيليًّا و7 عمال أجانب للصليب الأحمر. وأكدت “القاهرة الإخبارية، فإن الوفد الأمن المصري يتابع تسليم الأسرى الفلسطينيين بمنطقة عوفر، وينسق مع حركة حماس والجانب الإسرائيلي لإتمام عملية تبادل الأسرى”.

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وفي السياق ذاته أعلن رئيس هيئة الأسرى والمحررين، قدورة فارس، أن حكومة الاحتلال تلاعبت بلوائح الأسرى الفلسطينيين المتفق على تسليمهم، ولم تلتزم بنص الاتفاق.

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إسرائيل لا تلتزم باتفاق تبادل الأسرى

وأوضح قدورة فارس، أن نص الاتفاق الموقع مع حكومة الاحتلال ينص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم به أمس".

وقال رئيس هيئة الأسرى والمحررين في حديثه: "حتى هذه اللحظة لا نعلم المكان الذي سيخرج منه الأسرى والاستقبال سيكون في بيتونيا، وهناك استياء كبير لدى المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى من قبل الاحتلال".

وأضاف فارس في حديثه: "أن إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى في أريحا، لكننا رفضنا ذلك، وحتى اللحظة لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى".

ونشرت حركة حماس قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السبت، ثاني أيام صفقة التبادل.