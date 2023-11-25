الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الروسية: أجلينا 762 مواطنا روسيا من أصل 950 بقطاع غزة

الخارجية الروسية،
الخارجية الروسية، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العدد الإجمالي للمواطنين الروس وأفراد أسرهم الذين تم نقلهم إلى موسكو من غزة بلغ 762 شخصًا من أصل حوالي 950 طلبوا المساعدة، وإجراءات الإجلاء ستستمر.

 

إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة

وقالت الوزارة في بيان: “في 25 نوفمبر، وصلت إلى موسكو مجموعة أخرى من المواطنين الروس وأفراد الأسر الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة وبلغ عددهم 105 أشخاص”. 

وفي المجموع، تم إجلاء 762 من أصل حوالي 950 شخصًا طلبوا المساعدة في الخروج من قطاع غزة ووصلوا إلى موسكو عبر رحلات جوية خاصة لوزارة الطوارئ الروسية عبر مطار القاهرة”.
وأشار البيان إلى أن فرق وزارة الخارجية الروسية قدمت المساعدة اللازمة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم في إجراءات عبور الحدود والهجرة ومراقبة الجوازات.

وأكدت الوزارة: "تستمر عمليات الإجلاء. وتبذل البعثات الدبلوماسية الروسية في القاهرة وتل أبيب ورام الله والإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطوارئ والإدارات الأخرى جهودًا لضمان الإبعاد الآمن والسريع للروس وأفراد أسرهم من منطقة الصراع".


وفي اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة في 22 نوفمبر الجاري، قال وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف، إن أكثر من 900 شخص في المجمل طلبوا المساعدة على الإجلاء من غزة منذ 12 أكتوبر، وتم تنفيذ ست رحلات جوية.


وفي المجموع العام، وصل أكثر من 750 مواطنًا روسيًّا، منذ 12 أكتوبر، إلى مطار دوموديدوفو على متن 8 رحلات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

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وكان قد دعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى اجتماع عاجل مع مسؤولين أمنيين في البلاد لتقييم سير المرحلة الثانية من إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.


إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة

وذكر ذلك بيان مكتب نتنياهو، علمًا أن مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة تشهدان مع مساء اليوم السبت تظاهرات حاشدة تطالب نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين بالعمل على إعادة الأسرى من قطاع غزة على الفور.

ومما يزيد في حشود تلك التظاهرات دعوة المتظاهرين الآخرين من الإسرائيليين للانضمام إليهم. ولم يسلم نتنياهو ويائير لبيد على حد سواء من الشعارات التي رفعها المتظاهرون ورددوها بالصوت العالي.


وقال مكتب نتنياهو في بيانه مساء اليوم: "عقد نتنياهو اجتماعًا لتقييم الوضع مع قيادة جميع قوات الأمن للتأكد من أن المرحلة الثانية من الصفقة -الإفراج عن الأسرى ستسير كما هو مخطط لها".

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