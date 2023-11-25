الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أمير قطر وبايدن يبحثان مجريات تنفيذ الهدنة في غزة

أمير قطر وبايدن يبحثان مجريات تنفيذ الهدنة في غزة

بايدن،فيتو
بايدن،فيتو

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عبر خلاله عن تقديره لدور الدوحة في المساعدة على تسهيل التوصل إلى هدنة مؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل.

وذكر بيان للديوان الأميري أن أمير قطر أكد ضرورة "خفض التوتر والتصعيد وحماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".

بايدن: لدينا فرصة حقيقية لتمديد الهدنة وإقامة الدولة الفلسطينية

بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس الأمريكى الدولة الفلسطينية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

مواد متعلقة

بايدن: لدينا فرصة حقيقية لتمديد الهدنة وإقامة الدولة الفلسطينية

بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام

إعلام عبري يكشف عن طلب عاجل من بايدن لـ نتنياهو في الجبهة الشمالية لغزة

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

رغم تسجيله هدفا، وائل جمعة يفتح النار على مهاجم الأهلي

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

وصول 13 أسيرا إسرائيليا و4 من تايلاند إلى معبر رفح المصري (فيديو)

جيش الاحتلال: مصر وقطر مصممتان على تنفيذ اتفاق الهدنة حرفيا ونحن ملتزمون

الخارجية تكشف عن هدف مهم في صفقة تبادل الأسرى والهدنة بغزة

إسرائيل توافق على شروط مصر وتنقل 100 شاحنة لشمال غزة وتعطل الطائرات جنوب القطاع

كولر: حدثت حالة من التراخي قليلًا ولكن سعداء بالفوز

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير الأهلي ترفع علم فلسطين قبل مواجهة ميدياما الغاني (صور)

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

المزيد

خدمات

المزيد

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بتخطى الأزمات وخير كثير قادم

محمد مهنا: التصوف ليس رقص ولا طبل ولا زمر إنما هو فقه وعلم

المزيد
الجريدة الرسمية