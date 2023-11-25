إسرائيل توافق على شروط مصر وتنقل 100 شاحنة لشمال غزة وتعطل الطائرات جنوب القطاع
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل، بأن مصر ستعمل علي التأكد من عدم تجول الطائرات دون طيار في جنوب قطاع غزة.
نقل شاحنات مساعدات لشمال غزة
ولفتت القناة إلى أن إسرائيل ستقوم بنقل 100 شاحنة جديدة محملة بالأغذية والأدوية، بعضها إلى شمال قطاع غزة بحلول منتصف الليل لمواصلة الاتفاق.
وأعلنت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين لديها.
وأضافت حركة حماس في بيانها أنها استجابت للجهود المصرية والقطرية لاستكمال اتفاق الهدنة، وذلك بعد تعطلها بسبب انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، ببدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين لدى حماس وهم 13 إسرائيليا و7 من رعايا دول أخرى.
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