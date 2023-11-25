أخبار الحوادث اليوم.. مقتل عنصرين اجراميين وضبط المتهمين بسرقة 4 لوحات أثرية.. تفاصيل صادمة في واقعة طفلة الشرقية

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام ثلاثة أشخاص بسرقة دراجة نارية بالإسكندرية وضبط مرتكبي الواقعة.

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهمين بسرقة 4 لوحات أثرية من ضريح أثري بالدقهلية.

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لقي اثنان من العناصر الإجرامية حتفهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في القليوبية المتورطين في سرقة لوحات أثرية من ضريح.

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، جلسة مرافعة الدفاع بحبس البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد، بتهمة الاتجار في البشر واستغلال أطفالها لتحقيق أرباح من قناة اليوتيوب للحكم بجلسة الغد الموافق ٢٦ نوفمبر.

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على تاجر عقارات لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة في الدقهلية.



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بمحافظتي "الإسماعيلية، القليوبية" بقيمة مالية قرابة الـ 4 ملايين جنيه.

كشف ضباط مباحث الشرقية، اليوم، لغز العثور على جثمان طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، أعلى سطح جيرانها، بقرية المشاعلة التابعة لمركز أبوكبير، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة طالبة في الصف الأول الثانوي الصناعي لسرقة قرطها الذهبي، وتخلصت منها خشية افتضاح أمرها.

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهم والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهابية وذلك لجلسة 20 يناير المقبل لحضور المتهمين.