السبت 25 نوفمبر 2023
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حوادث

كشف تاجر عقارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الدقهلية

كشف تاجر عقارات غسل
كشف تاجر عقارات غسل 35 مليون جنيه، فيتو

 ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على تاجر عقارات لقيامه بغسـل
35 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة في الدقهلية. 


 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة. 

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 وكشفت التحقيقات عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات – الأراضى – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعةو قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه تقريبًا).
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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