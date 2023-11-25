مقطع فيديو رصد الجريمة، ضبط عصابة سرقة الموتوسيكلات في الإسكندرية
كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام ثلاثة أشخاص بسرقة دراجة نارية بالإسكندرية وضبط مرتكبي الواقعة.
تابعت أجهزة الأمن، ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"متضمنًا قيام ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بسرقة دراجة نارية بالإسكندرية.
وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (مندوب توصيل، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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